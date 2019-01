Ford Ka hat endlich eine neue Besitzerin gefunden

Nienburg - Mit der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft „Nienburg-Service“ konnte ein langwieriges Kapitel abgeschlossen werden: Der Ford Ka, den nach der Verlosung im Rahmen der Nienburger Autoschau niemand für sich beansprucht hatte, fand endlich eine neue Besitzerin. Silvia Holzmann gewann das Auto im Wert von über 12 000 Euro.

„Ich habe nur ein einziges Los ausgefüllt“, erklärte die glückliche Gewinnerin aus Marklohe gegenüber den „Nienburg-Service“-Mitgliedern Bianca Ingrid Treu, Bettina Menke, Cornelia Riedel und Jörg Kolossa. Aus rund 5000 Teilnehmern wurde dieses eine Glückslos gezogen. Die Gewinnerin, die das letzte Mal bei einem Luftballonwettbewerb etwas gewonnen habe, plant, das Auto zu behalten und innerhalb der Familie zu nutzen.

Die Schlüssel für den attraktiven und geräumigen Stadtflitzer, der unter anderem mit Klimaanlage, Sitzheizung, Audiosystem und Leichtmetallfelgen ausgestattet ist, nahm Silvia Holzmann aus den Händen vom „Nienburg-Service“-Vorsitzenden Jörg Kolossa entgegen – im Rahmen des langen Einkaufstages in Nieburgs Innenstadt, genannt „Jahres-Shopping-Finale“. An diesem Tag hielten die Inhaber der Geschäfte nicht nur ihre Türen bis 21 Uhr für die Kundschaft geöffnet, sondern es gab auch eine Prosecco-Meile mit Vorgeschmack auf das bevorstehende Silvester-Fest sowie den ersten Krapfen-Esswettbewerb in Nienburgs Geschichte.

+ Im Rahmen der Endausscheidung nahmen alle Teilnehmer den Mund ordentlich voll. Die Aufgabe war, drei mit Marmelade gefüllte Krapfen in möglichst kurzer Zeit zu vertilgen. © Scholli

Als erster Krapfen-König der Weserstadt wurde in diesem Rahmen Jens Wellstead gekürt. Er schaffte es in kürzester Zeit, 1,48 Minuten, die drei dargebotenen Krapfen zu vertilgen und setzte sich somit in der Endrunde gegen die Finalisten durch. Als Siegprämie konnte er für diese „hungrige“ Leistung Einkaufsgutscheine im Wert von 333 Euro entgegennehmen.

Auf den zweiten und dritten Platz verwies Jens Wellstead seine Mitstreiter Daniel Ghisan, der maximal zwei Sekunden langsamer war, sowie Robert Beckmann.

mhu