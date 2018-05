Nienburg: Feuerwehreinsatz in Innenstadt

Essen auf Herd vergessen

+ © Müller Feuerwehr und Polizei sowie Sanitäter waren bei dem Einsatz. © Müller

Nienburg - Zu einem Einsatz in der Nienburger Innenstadt ist die Feuerwehr Nienburg am Mittwochnachmittag ausgerückt. Aus dem Fenster einer Wohnung an der Langen Straße/Ecke Susanna-Abraham-Platz war Rauch zu sehen.