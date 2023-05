Nienburg feiert auf Blaulichtmeile 150 Jahre Stadtfeuerwehr

Teilen

Dicht gedrängt ging es teilweise auf der Langen Straße bei der Blaulichtmeile im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Nienburger Feuerwehr vorwärts. © Marc Henkel / Feuerwehr

Mit einer Blaulichtmeile hat die Feuerwehr Nienburg die Feierlichkeiten zu ihrem 150-jährigen Bestehen eingeläutet. Es folgt ein Festkommers.

Nienburg – „Mit solch einer gewaltigen Resonanz haben wir nicht gerechnet!“ Nienburgs Ortsbrandmeister Thomas Cornelsen konnte am Ende der großen Blaulichtmeile zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Nienburg sehr zufrieden auf die vergangenen Stunden zurückblicken. Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen.

Blaulichtmeile der Feuerwehr Nienburg zieht Gäste und Fotografen aus großer Entfernung an

Schon vor ihrem eigentlichen Beginn hatte sich angedeutet, dass die Blaulichtmeile ein voller Erfolg werden würde, berichtet Stadt-Feuerwehrpressesprecher Marc Henkel in einer Pressemitteilung. Zahlreiche Fotografen, teils aus mehr als 200 Kilometer Entfernung, hatten sich schon während der Aufbauphase in der Weserstadt eingefunden. „Schnell Bilder von den Fahrzeugen machen, bevor die Menschen davorstehen!“, kommentierten sie laut Henkel. Für diese große Freude, die auch den Tag über alle Betrachter haben sollten, sorgte nicht nur die Feuerwehr alleine, zahlreiche weitere Organisationen leisteten einen Beitrag (siehe Kasten).

Ab 12 Uhr, dem offiziellen Veranstaltungsbeginn, füllte sich die Innenstadt dann zusehends. Die Ausstellung der Technik wurde abgerundet durch diverse Oldtimer.

Warum das Spektakel? Die Feuerwehr betonte, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern gern präsentieren wollte, wie Steuergelder und Spenden investiert werden. Aber es habe auch die Hoffnung bestanden, den ein oder anderen für eine Mitarbeit begeistern zu können.

Zwei Kanister mit einem Gesamtgewicht von mehr als 40 Kilogramm mussten bei einem Wettbewerb getragen werden. © Privat

Wer sich nicht so für die Technik interessierte, hatte laut Marc Henkel die Möglichkeit, auf dem Kirchplatz einen sportlichen Wettbewerb anzusehen. Dabei traten jeweils zwei Personen gegeneinander an, um einen Hindernisparcours zu durchlaufen. Von Schlauchrollen, einen Dummy tragen bis hin zu einer gezielten Wasserabgabe war alles dabei. Es konnte jede der Hilfsorganisationen teilnehmen, was auch die DLRG tat. Und bei den Wettbewerbsteilnehmern wiederholte sich, was zuvor schon bei den Fotografen beobachtet werden konnte, wie Ortsbrandmeister Thomas Cornelsen berichtet: „Wir hatten welche dabei, die extra 100 Kilometer gereist sind, nur um an diesem Wettbewerb teilzunehmen!“

Für die kleinen Gäste hatte die Stadtjugendfeuerwehr Nienburg auf dem Kirchplatz Dosenwerfen, Zielspritzen und eine Hüpfburg aufgebaut.

Lokalmatador Tobias Hebendanz gewinnt Wettbewerb auf der Blaulichtmeile

Bilder und Modellautos erlaubten, im Rathaus die 150-jährige Feuerwehrgeschichte nachzuvollziehen. Die Interessenvereinigung der Ortsfeuerwehr war ebenfalls dort und informierte über die Arbeit des Fördervereins.

Ein besonderer Magnet seien zwei Vorführungen auf der Langen Straße gewesen, schreibt Marc Henkel. Dort konnten Interessierte sehen, wie die Einsatzkräfte bei einem Verkehrsunfall vorgehen. Alle Schritte wurden über Lautsprecher kommentiert. Nach Abschluss der Verführungen hatten die Besucher die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung, selbst mal eines der Geräte in die Hand zu nehmen und sich ein Bild von der Arbeit zu machen. Mehrfach sei dabei Überraschung kundgetan worden, wie schwer die Geräte sind und über welche langen Zeiträume die Einsatzkräfte damit teils umgehen müssen.

Eines von vielen Angeboten für die kleinen Gäste: Mit Wasser Ziele abspritzen. © Privat

Zum Abschluss galt es noch, die Wettbewerbsbesten zu ehren. Den ersten Platz konnte sich Tobias Hebendanz von der Feuerwehr Nienburg mit der schnellsten Zeit und den wenigsten Fehlern sichern. Der zweite Platz ging an Nils Schmidt (Feuerwehr Uchte) dicht gefolgt von Markus Kähler (Feuerwehr Tostedt, Landkreis Harburg). Der Ehrenpokal ging an die Feuerwehr Tostedt, die mit einer großen Teilnehmerzahl nicht nur fast 100 Kilometer angereist war, sondern auch für gute Stimmung an der Wettbewerbsbahn sorgte.

Mit der Blaulichtmeile, die durch 130 Helferinnen und Helfern so zum Erfolg wurde, sei der erste Teil des 150-jährigen Jubiläums eingeleitet, erklärt Marc Henkel abschließend und dankt allen Unterstützern. Am kommenden Samstag werde es im Feuerwehrhaus Nienburg einen Festkommers mit mehr als 300 geladenen Gästen geben.