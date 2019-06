Haus mit Werkstatt brennt in Nienburg - Bewohner bricht zusammen

Auch Feuerwehrmann verletzt

+ © Marc Henkel Aus dem Dach der komplett ausgebrannten Werkstatt schlagen die Flammen © Marc Henkel

Kurze Nacht für die Feuerwehr in Nienburg. In der Nacht zum Sonntag gerät ein Einfamilienhaus in Brand. Der Bewohner bricht nach Löschversuchen zusammen.