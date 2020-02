Nienburg: Celler Straße am Donnerstag halbseitig gesperrt

In diese Richtung geht es am Donnerstag nicht - die Celler Straße wird in Richtung stadteinwärts gesperrt.

Nienburg - Auf Autofahrer kommt im Nienburger Stadtgebiet am Donnerstag, 27. Februar, 2020 eine Einschränkung zu: Die Celler Straße wird halbseitig gesperrt.

Kernbohrungen an ca. 30 Standorten entlang der Celler Straße sollen am Donnerstag durchgeführt werden. Das berichtet die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Die Bohrungen werden zwischen dem Nordring und der Wölper Straße erfolgen.

Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und enden voraussichtlich um 16 Uhr, heißt es in der Mitteilung. Während dieser Zeit werde der genannte Bereich der Celler Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehrsfluss stadtauswärts könne wie gewohnt erfolgen.

Der stadteinwärts aus Richtung Steimbke kommende Verkehr werde über die Krähe umgeleitet. Die Nebenstraßen der Celler Straße seien weiterhin befahrbar.

jom

Quelle: BlickPunkt Nienburg