Nienburg bietet vielfältiges Programm beim Adventszauber

Holmes & Watson sind große Fans von handgemachter Musik und mehrstimmigem Gesang, vornehmlich aus dem Bereich American Folk und Country. © Jan-Hendrik Boer

Fast ein Dutzend unterschiedlicher Interpreten wird den Gästen des Nienburger Adventszaubers am Wochenende (8. bis 10. Dezember) parallel zum Weihnachtsmarkt eine Show bieten.

Nienburg – Den Auftakt machen am Freitagabend Holmes & Watson, die laut Pressemitteilung der Stadt „Das Nienburger Weihnachtskonzert darbieten werden“. Im Verlauf des Wochenendes schließen sich neben Konzerten auch Zaubershows und Kindertheater an.

Holmes & Watson sind große Fans von handgemachter Musik und mehrstimmigem Gesang. Vornehmlich sind sie laut Mitteilung in den Bereichen American Folk und Country zuhause. Coverhits aus vergangenen Jahrzehnten würden sie auf ihre eigene Art interpretieren. Im Repertoire der Band befinden sich allerdings auch selbst komponierte Stücke. „Man sagt der Band nach, dass man nicht übersehen kann, wie viel Spaß sie auf der Bühne haben und wie sehr ihnen das Musizieren in dieser Konstellation Freude macht“, schreibt die Stadt Nienburg.

Eröffnung des Marktes ist am Samstag um 11 Uhr

Die Eröffnung des Marktes am Samstag um 11 Uhr wird laut Mitteilung der Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums begleiten. Eine halbe Stunde später schließt sich laut Mitteilung das Jazzquartett Tuba Libre an, die schon an vergangenen Adventswochenenden für die Gäste des Adventszaubers gespielt haben.

Am Nachmittag gibt es dann nicht nur Dinge zu hören, sondern auch zu sehen. Dafür sorgen laut Pressemitteilung der Clown Monsieur Momo, der nach einem Auftritt auf der Bühne um 13.45 Uhr als Walk-Act aktiv sein wird. Timo Lesniewski alias Monsieur Momo spiele in seinem Programm „mit seinem verträumten Blick auf die Welt“ und sich damit in die Herzen seiner Zuschauer, ist sich die Stadt in ihrer Mitteilung sicher. Der gebürtige Nienburger sei ein „poetisch-komischer Geschichtenerzähler“, außerdem werde er zaubern und jonglieren. Lesniewski arbeitete bereits für den Wintergarten Berlin oder auf vielen Events für den Circus Roncalli.

Zweitklässler übernehmen die Bühne

Um 14.30 Uhr übernehmen dann Zweitklässlerinnen und Zweitklässler der Alpheideschule die Bühne. Sie werden laut Mitteilung Gedichte und Weihnachtslieder vortragen.

Um 15.30 und 16.30 Uhr soll die freiberufliche Puppenspielerin Maria Schupp ihr Nikolaus-Kindertheater „Hohoho!“ aufführen.

Den Samstag wird Singer-Songwriter Kieper musikalisch beschließen. Ab 18 Uhr gebe es „Mainstream-Pop bis hin zu souligen Balladen“ zu hören, versprechen die Adventszauber-Organisatoren. Kiepers „Geschichten decken eine Bandbreite an bewegenden Themen ab und nehmen den Zuhörer mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch sein Leben“, heißt es.

Kürzeres Programm am 3. Advent

Deutlich kürzer fällt das Programm am 3. Advent selber aus. Ab 15 Uhr kommen die Weihnachtsstoffels aus Minden nach Nienburg. Dabei handelt es sich um Cornelia Wilke (Gesang), Stefan Altvater (Gesang, Gitarre, Saxophon) und Stephan Bante (Gesang, Akkordeon, Keyboards). Die drei Musiker werden Weihnachtsmelodien im modernen Gewand darbieten, außerdem spielen sie Instrumentalsongs. Geplant sei, dass sie bis 18 Uhr am Posthof spielen.

Moonlight-Shopping am Freitagabend

Ein kleines Programm kündigt die Stadt auch für Martinskirche und Gemeindehaus an. Am Freitag um 18 Uhr wird mit der Nienburger Kantorei in der Kirche eine Motette angeboten. Am Samstag ist wie an allen Adventssamstagen von 14 bis 17 Uhr die „Kirche im Advent“ geöffnet, an diesem 10. Dezember gebe es außerdem einen Sterneverkauf. Sonntagabend, 18 Uhr, wird das Nienburger Kammerorchester ein Adventskonzert spielen, dann aber im Gemeindehaus, nicht in der Kirche.

Eine Besonderheit an diesem Wochenende ist laut Pressemitteilung außerdem das Moonlight-Shopping am Freitagabend. Viele Geschäfte sind dann bis 22 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten

Adventszauber

Freitag 15 bis 22 Uhr

Samstag 11 bis 22 Uhr

Sonntag 13 bis 20 Uhr

Holzbudenstadt

Freitag 16 bis 20 Uhr

Samstag 11 bis 20 Uhr

Sonntag 13 bis 18 Uhr

Weitere Informationen

www.nienburg.de/adventszauber

Das Programm am 3. Adventswochenende Programm Am Posthof

Freitag, 9. Dezember

18 Uhr Holmes & Watson – Das Nienburger Weihnachtskonzert

Samstag, 10. Dezember

11 Uhr Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums

11.30 Uhr Tuba Libre (Walking-Jazz-Band)

13.45 Uhr Monsieur Momo auf der Bühne + anschließender Walk-Act

14.30 Uhr Alpheide-Schule (Gedichte/Weihnachtslied)

15.30 Uhr Maria Schupp Nikolaus-Kindertheater „Hohoho!“

16.30 Uhr Maria Schupp Nikolaus-Kindertheater „Hohoho!“

18 Uhr Kieper (Trio/Band)

Sonntag, 11. Dezember

15 Uhr Die Weihnachtsstoffel mit Stoffelinchen

15.30 Uhr Monsieur Momo Walk-Act Programm in der Martinskirche

Freitag, 09. Dezember

18 Uhr Motette mit der Nienburger Kantorei in der Kirche

Samstag, 10. Dezember

14 bis 17 Uhr Sterneverkauf (Kirche)

Sonntag, 11. Dezember

18 Uhr Adventskonzert mit dem Nienburger Kammerorchester (Gemeindehaus)