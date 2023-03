Nienburg beteiligt sich an Earth Hour 2023

Von: Katrin Köster

Der WWF ruft am 25. März zur weltweiten Earth Hour auf. Auch die Stadt Nienburg macht mit. © Robert Köhn/pixelio

Nienburg – Wenn es nach Nienburgs Bürgermeister Jan Wendorf geht, wird es am 25. März so richtig finster in der Weserstadt und Umgebung. Mindestens für eine Stunde sollen ab 20.30 Uhr an diesem Tag möglichst viele Nienburger und Nienburgerinnen das Licht ausschalten. Hintergrund der Aktion ist die Earth Hour 2023.

Ins Leben gerufen wurde sie vom World Wide Fund For Nature (WWF) 2007 in Sydney. Seither beteiligen sich weltweit immer mehr Städte, Unternehmen und Privatleute, in dem sie zugunsten des Planeten Erde für eine Stunde das Licht ausschalten. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Klimaschutz!“

Durch das Ausschalten der Beleuchtung sind die Energieeinsparungen zwar gering, aber das steht auch nicht im Fokus dieser Aktion. Es gilt, wie in den Jahren zuvor, ein gemeinsames Zeichen zu setzen den Planeten, unsere Lebensgrundlagen und die der nachfolgenden Generationen zu erhalten und zu schützen“, sagt Wendorf und weist darauf hin, dass die kommunalen Gebäude und Liegenschaften der Stadt in der Regel aus Energiespargründen nachts nicht beleuchtet seien.

543 Orte machen bereits mit

Der WWF fasst den Hintergrund für die Aktion folgendermaßen zusammen: „Im Kern der Earth Hour steht genauer diese Idee: 60 Minuten Dunkelheit – damit anderen ein Licht aufgeht“, ist auf der Homepage der Umweltschützer zu lesen. Stand 22. März beteiligen sich bereits 543 Orte bundesweit an der Aktion.

Der WWF gibt zudem Tipps, was die Menschen in der dunklen Stunde ab 20.30 Uhr tun könnten. So sollten die Teilnehmer beispielsweise einmal durchatmen und sich bewusst machen, „dass gerade Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit Ihnen gemeinsam die Earth Hour bestreiten“. Auch ein Spaziergang oder eine Nachtwanderung mit Kindern könnten dem WWF zufolge sinnvoll sein, um sich und anderen die Aktion bewusst zu machen.

„Gerade nach einem der sonnenreichsten und wärmsten Jahre in Deutschland seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen und einem erneuten deutlichen Niederschlagsdefizit (Deutscher Wetterdienst), einer Energiekrise und sich ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour ein wichtiger Moment, um innezuhalten und sich gemeinsam für mehr Klimaschutz und den Erhalt des Planeten auszusprechen“, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Weitere Informationen Weitere Informationen zur Kampagne über www.wwf.de/earth-hour

Der klimatologische Rückblick auf das Jahr 2022 des Deutschen Wetterdienstes ist zu finden unter www.dwd.de/DE/klimaumwelt/aktuelle_meldungen/230123/artikel_jahresrueckblick-2022.html