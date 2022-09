Nienburg: Altstadtfestival und Burnout Festival

Von: Katrin Köster

Mit diesen Pfandbechern sichern sich die Besucher des Altstadtfestes sowie beim Burnout Festival die Kaltgetränke. © Pechlevanoudis

Nienburg – Die Weserstadt ist im Partyfieber. Das traditionelle Altstadtfestival öffnet heute seine Pforten. Die Werbegemeinschaft Nienburg hat ein üppiges Programm auf die Beine gestellt – vom heutigen Donnerstag bis Sonntag, 25. September. Mehr als 70 Bands und Musikhighlights auf insgesamt sechs Bühnen sollen die Nienburger und ihre Gäste vom Sofa holen.

Georgios Pechlevanoudis, zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft, hatte im Vorfeld alle Hände voll zu tun. Aber es ist geschafft: „Das Programm steht“, bestätigt er. Ein Problem sei in diesem Jahr die Personalnot gewesen. Händler und Anbieter hatten demnach Schwierigkeiten, etwa Theken- oder Verkaufspersonal zu finden. „Aber wir haben das alles adäquat ersetzt“, sagt Pechlevanoudis.

Neu ist in diesem Jahr wieder das Design des Festival-Bechers. „Das System dahinter hat sich bewährt, daran halten wir fest“, ergänzt Pechlevanoudis. Wer auf dem Altstadtfest etwas trinken möchte, braucht also den Nienburger-Sammel-Becher. Die bekommen die Besucher an jedem Zugang zum Altstadtfest-Bereich und an jeder Bühne. Dort können die Besucher für sechs Euro eine Wertmarke kaufen. „Fünf Euro werden zur Finanzierung des Musikprogramms verwendet. Ein Euro ist Pfand“, fasst Pechlevanoudis zusammen. Die Wertmarke kann man an jedem Getränkestand gegen einen Nienburg-Becher umtauschen. Am Getränkestand muss dann lediglich noch das Getränk gezahlt werden. Der Becherchip gilt von Donnerstag bis einschließlich Samstag.

„Wir rechnen mit etwa 100 000 Besuchern“, berichtet Georgios Pechlevanoudis weiter. In puncto Corona gibt es übrigens keine Einschränkungen, die geltende Corona-Verordnung sieht derzeit keine Abstandsregeln oder Testungen vor. Auch die umstrittene Sonntagsöffnung am 25. September (wir berichteten) ist offenbar geregelt: Auf Nachfrage erklärt Georgios Pechlevanoudis, dass man sich mit der Gewerkschaft Verdi geeinigt habe. Demnach öffnen nur die Geschäfte im Innenstadtbereich.

22. September: Start mit Bierfassanstich

Heute Abend wird das Festival offiziell eröffnet – mit einem Bierfassanstich gegen 19.30 Uhr. Ab 20 Uhr spielt dann die Phil-Collins-Tribute-Band True Collins, ab 22 Uhr legen Munique nach.

Auch am morgigen Freitag, 23. September, gibt es von mehreren Bühnen etwas auf die Ohren der Gäste. Das Kinderaltstadtfest startet auf der Franz-Fischer Elektro-Bühne auf der Leinstraße um 15 Uhr, organisiert vom Turnclub Weser. Eine Mischung aus traditionellem Rock’n’ Roll sowie Rockabilly-Klassikern liefern hingegen Gonna Ball & Five-o-two’s am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf der BMW Hoyer-Bühne vor Heitmann. Ebenfalls um 19.30 Uhr entern Corverlane die Bühne des Musikzirkus’ am Kirchplatz.

Frühes Konzert des Jugendblasorchesters

Zu den Frühaufstehern dürften die jungen Musiker und Musikerinnen des Jugendblasorchesters gehörten: Sie betreten am Samstag, 24. September, bereits um 9 Uhr die Bühne der Musikschule am Marion-Dönhoff-Gymnasium, gefolgt von der Rockband um 9.20 Uhr sowie der Bläserbande 3. Klasse, die zusammen mit dem Jugendblasorchester ab 9.50 Uhr musizieren wird.

Ein besonderes Erlebnis erwartet die Besucher am Samstag ab 12 Uhr auf der Bühne der Musikschule: Das Konzert- und Swingorchester begleitet die deutschlandweit bekannte Jazz- Sängerin Fola Data. „2022 wurde sie als Vokalistin mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet“, schreiben die Veranstalter. Zudem sei Fola Data Dozentin an verschiedenen Landesmusikakademien und Professorin für Jazz-Gesang in Mannheim.

Michael Thürnach und der Udonaut mit dabei

Wer gegen 14 Uhr die Bühne der Stadtwerke hinterm Posthof erreicht, kommt in den Genuss der „Bingo! Jubiläumstour“ mit Michael Thürnau. Udo-Lindenberg-Fans sollten sich hingegen Samstag um 12 Uhr an der Bühne des Musikzirkus’ am Kirchplatz einfinden. Ab 12 Uhr läuft die Show des Udonauten & der Paniker. Wer die Nacht zum Tag machen möchte, könnte glatt bis 22 Uhr durchfeiern – und dann nachlegen: Um 22 Uhr beginnt am selben Ort das Saturday-Night-Fever.

Parallel zum Programm des Altstadtfestivals läuft in diesem Jahr auch wieder am Freitag und Samstag das Burnout Festival, das die Rockinitiative Nienburg ausrichtet. Das Lineup besticht unter anderem mit den Bands Me on Monday, The Sleeper, Maelføy, Stil awake und Jinx.

Alle Infos zu Line-ups und Programm Das komplette Bühnenprogramm sowie ausführliche Infos zur Anfahrt und dem Bechersystem sind zu finden im Internet unter www.altstadtfest-nienburg.de. Das ins Altstadtfestival eingebettete Burnout Festival liefert alle Details zu Bands und Bühnen unter http://burnoutfestival.com.