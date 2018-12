Abschiedsschmerz in der Galerie

Mitgliederausstellung läuft bis Mitte Januar

+ © Niemeyer Eine erloschene Zigarette in einem Werk von Alwine Gerner. Der von weißem Papier umgebene Tabak ist flüchtig, schnell geraucht. © Niemeyer

Nienburg - Von Lotte Niemeyer. Die jährliche Mitgliederausstellung der Galerie N startet routinemäßig in der Vorweihnachtszeit, und bis zum 13. Januar können Besucher die Werke in der Leinstraße noch betrachten. Insgesamt 14 Mitglieder nutzen die Chance, um zu zeigen, an welchen Projekten sie arbeiten und um ältere, vielleicht vergessene Schätze wieder zu präsentieren. Durch die Vielfalt an Künstlern „ist es sehr farbig und sehr unterschiedlich“, sagte Christine Früchtenicht-Wydora bei der Vernissage am Freitag.