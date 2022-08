Nienburgs Sommerbühne: Musik satt in der Stadt

Captain Candy stehen für handgemachten Rock’n’Soul. © Captain Candy

Nienburg – Ab heute Abend geht es wieder rund auf der Nienburger Sommerbühne am Ernst-Thoms-Platz. Umsonst und draußen lautet das Motto der kommenden Tage, an denen es so Einiges auf die Ohren gibt.

Los geht es am heutigen Donnerstag, 25. August, um 18.30 Uhr. Dann starten Mr. Moonlight durch. Bis 22 Uhr präsentiert das Akustiktrio „groovig-chilligen“ Sound, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Trio habe mitreißende Musik für Jung und Alt im Gepäck. „Lieder zum Mitsingen und Lauschen, modern und zeitgemäß arrangiert, aber immer ehrlich mit Akustikgitarre, Piano, Sänger, Sängerin, Saxofon und Schlagzeug“, fasst es Stadt-Sprecherin Antonia Kleinert zusammen. Captain Candy kommen aus Bremen und werden am Freitag, 26. August, zu hören sein. Zwischen 20 und 23 Uhr servieren sie Rock’n’Soul aus fünf Dekaden. Die fünf Vollblutmusiker sind bereits seit 20 Jahren auf den Bühnen der Republik zu Hause. Captain Candy spielten laut Mitteilung bereits mehr als 1 000 Konzerte bundesweit und sind seit 15 Jahren die Hausband von Radio Bremen Eins. Captain Candy bieten „Powermusik, die abgeht und ein Fest für alle Generationen ist.

Der Zauberkünstler „Mr. Pat-Trick“ präsentiert am Samstag, 27. August, von 11.30 bis 12.30 Uhr, sowie am Sonntag, 28. August, von 15 bis 16.30 Uhr, eine „moderne, außergewöhnliche Family-Magic Show ohne Spiegel und doppelten Boden“, berichtet Kleinert. Ab 17 Uhr gehört die Bühne am Samstag Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenvenne. Er beschreibt sich selbst als „einen Ausnahme-Komiker – einen sensiblen Agrarphilosophen, gefangen im Körper eines gummigestiefelten Adonis“. Bauer Heinrich berichtet auf humorvolle Weise aus seinem Leben auf einem Bauernhof im Münsterland, den Problemen mit dem nicht vorhandenen Geld und natürlich den Missetaten der Politik.

Bei der Band Jam am Samstagabend ist der Name Programm: Zwischen 20 und 23 Uhr liefern sie lockeren Pop, Rock und R&B ab. „Jammen“ bedeutet, in bester Stimmung und absoluter Freiheit Musik zu machen. Dieses Gefühl wollen Frontsänger und Gitarrist Jonas Bastian sowie sein Schlagzeuger und Pianist Manuel Ave-Lallemant vermitteln.

Im Rahmen des ukrainischen Nationalfeiertages ist am Sonntag, 28. August, von 14.30 bis 18.30 Uhr ein Kulturfest geplant – mit buntem Programm aus Gesang, Schauspiel, Tanz, Musik und rhythmischer Sportgymnastik, sowie Kinderunterhaltung mit Hüpfburg, Spritzwand und Schminken.

Heiß wird es am Sonntag von 15 bis 18 Uhr auf und an der Bühne am Ernst-Thoms-Platz: Die Salsa-Band Latino Total präsentiert eine Auswahl der Hits der Latino-, Sommer- und karibischen Musik. Die Band möchte den Nienburgern mit Salsa, Merengue, Cha-Cha-Cha und kubanischer Musik einheizen.

