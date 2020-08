95-Jähriger lässt falsche Polizeibeamte abblitzen

Nienburg - Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag versucht ältere Menschen in Nienburg zu betrügen.

Mindestens drei Fälle, Am Knapsberg, Mindener Landstraße und Wilhelm-Rothert-Straße sind bei der Polizei angezeigt worden. Ein angeblicher Polizeibeamter erklärt, dass die Adresse des Angerufenen bei festgenommenen Einbrechern gefunden wurde. Nun möchte man die Gefährdeten schützen und befragt diese nach Geld und Wertgegenständen.

Wie die Polizei berichtet, ist es den Tätern in der Vergangenheit gelungen, das Geld oder den Schmuck abzuholen.

Nicht so gestern Abend in Nienburg. Ein 95-jähriger Bewohner der Innenstadt hat dem Anrufer einfach gesagt, dass er ihm nicht glaube. Der hatte daraufhin aufgelegt.

Gelassen erklärte er den Polizeibeamten, er hätte in der Vergangenheit in der Zeitung die Warnungen gelesen und sich daran erinnert.

"Wir freuen uns natürlich sehr über dieses Feedback," so Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion. "Wir wissen damit, dass unsere ständigen Warnungen offenbar Wirkung erzielen."

"Nicht auf Gespräche einlassen - einfach auflegen" - Polizeisprecher Axel Bergmann

"Zur Erinnerung: Polizeibeamte fragen niemals am Telefon nach persönlichen Daten oder gar nach Vermögenssituation oder dem Besitz von Schmuck. Auch der angeblichen Enkel, der dringend Geld benötigt, existiert in der Regel nicht," appelliert der Polizeisprecher an die Bevölkerung, sich nicht auf diese Gespräche einzulassen, sondern einfach aufzulegen.

Bei der Polizeiinspektion am Amalie-Thomas-Platz 1 kann sich jeder über Vorbeugungsmaßnahmen informieren. Das Präventionsteam steht dazu zur Verfügung. Zu erreichen ist dieses unter Tel.05021/97780.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa