Neues Konzept des Nienburger Kulturwerks richtet sich an Erwachsene und Kinder

Teilen

Die beiden Dozentinnen Christine Früchtenicht-Wydora (links) und Franziska Frey haben viele Ideen für den neuen „Art & Paint Sunday“ des Nienburger Kulturwerks, der am 13. November beginnt. © Nienburger Kulturwerk

Gemeinsam kreativ sein und dabei Spaß haben, das ist seit jeher das Motto der „Art & Paint Night“ im Nienburger Kulturwerk. Nun hat das Kulturwerk-Team ein Konzept entwickelt, das sich zum einen an Erwachsene und zum anderen an Kinder richtet: Beim „Art & Paint Sunday“, der am Sonntag, 13. November, von 10 bis 13 Uhr zum ersten Mal über die Bühne geht, finden zwei Kreativangebote zeitgleich statt:

Nienburg – Die Erwachsenen malen im Bistro unter Anleitung der Künstlerin und Diplom-Restauratorin Christine Früchtenicht-Wydora, während Kinder ab fünf Jahren in der Malschule mit der Kunstlehrerin Franziska Frey kreativ werden.

„Wir haben bei dem neuen ‚Art & Paint Sunday‘ vor allem junge Familien im Blick. Eltern haben hier die Möglichkeit, sich ganz in Ruhe und ungestört dem Malen zu widmen, während ihre Kinder zeitgleich ein anderes kreatives Angebot wahrnehmen können und somit betreut sind“, erklärt Heidi Claus vom Nienburger Kulturwerk die Motivation für das neue Angebot. „Erwachsene können sich aber gern auch ohne Kinder anmelden. Vermutlich wird der Kinderkurs früher ausgebucht sein, weil sich viele Mütter oder Väter gleich mit mehreren Kindern anmelden.“

Christine Früchtenicht-Wydora arbeitet mit den erwachsenen Teilnehmern mit Acryl auf Leinwand. Sie stellt Vorlagen zur Verfügung, ermuntert ihre Gäste aber, ruhig auch eigene Ideen mitzubringen. Auf Tischstaffeleien können die Teilnehmenden allein oder als Gruppe – mit oder ohne Kaffee und Sekt – ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Kinder können sich ausprobieren und neues entdecken

Franziska Frey macht mit den Kindern Experimente mit verschiedenen Drucktechniken. Stempeldruck, Tiefdruck, Monotypie – die Kinder können sich ausprobieren und entdecken, welche Ergebnisse sie mit den verschiedenen Drucktechniken erzielen. In der Pause treffen sich Erwachsene und Kinder auf einen gemeinsamen Snack im Bistro, bevor es frisch gestärkt in die zweite Kreativrunde geht.

Am Ende des Vormittags haben alle ein eigenes Kunstwerk erschaffen und können es sofort mitnehmen – vielleicht entsteht an dem Abend das ein oder andere Weihnachtsgeschenk.

Erwachsene zahlen 35 Euro für die Teilnahme am „Art & Paint Sunday“. Darin sind Materialien enthalten. Getränke und Essen müssen extra gezahlt werden. Für Kinder ist die Teilnahme dank einer Förderung durch das niedersächsische Programm „Startklar in die Zukunft“ kostenlos.

Anmeldung und Infos

Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@nienburger-kulturwerk.de oder unter 05021/922580. Weitere Informationen unter www.nienburger-kulturwerk.de.