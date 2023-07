Neuer Nienburger Theaterspielplan: Große Namen, neue Formate

Die Burghofbühne Dinslaken präsentiert den Familien-Klassiker „Pinocchio“ am Sonntag, 17. September. © Burghofbühne

Das Nienburger Theater hat seinen Spielplan 2023/24 vorgestellt. Das Angebot reicht vom Musical bis zum Kinder-Theater.

Nienburg – Der neue Spielplan des Nienburger Theaters „Bühne Nienburg 2023/24“ ist da. Er wird in diesen Tagen an die Abonnentinnen und Abonnenten verschickt und liegt bereits jetzt an der Theaterkasse im Nienburger Stadtkontor aus. Das teilt das Theater-Team in einer Pressenotiz mit.

Woyzeck als Punk-Rock-Musical auf der Nienburger Bühne

Theaterleiter Jörg Meyer und Marketingmanager Hendrik Schumacher freuen sich demnach auf die neue Saison: „In weniger als zwei Monaten beginnt die neue Spielzeit traditionell mit dem Theaterfest am 10. September. Der Oktober ist dann prall gefüllt mit abwechslungsreichen Musik-Highlights: Von ‚Woyzeck‘ als Punk-Rock-Musical über das Glenn Miller Orchestra und einen Heinz-Rühmann-Nachmittag bis hin zur großen Queen-Bühnenshow und unserer Musical-Premiere ‚The Rocky Horror Show‘ ist alles dabei“, sagt Meyer.

Der neue Spielplan des Nienburger Theaters für 2023/2024 ist randvoll mit kulturellen Höhepunkten – und ab sofort über verschiedene Wege zu bekommen. Einer davon ist der Gang zur Theaterkasse im Stadtkontor. Aber auch online ist der Spielplan verfügbar. © Theater NI

Auch Opern und Operetteninszenierungen machen einen wichtigen Teil des Programms aus. „Da das Nienburger Theater sich in den letzten Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf in der Theaterbranche erarbeitet hat, finden sich auch wieder viele große Namen in unserem Programm“, kündigt Meyer an. Unter anderem werden Dominique Horwitz und Doris Kunstmann nach Nienburg kommen. „Sie verdienen ebenso ein zahlreiches Publikum wie die vielen anspruchsvollen Schauspielinszenierungen, die nicht mit bekannten Gesichtern werben, dafür aber frischen Wind ins Haus bringen“, betont Meyer und nennt das poetische Maskentheater ‚Feste‘ der Familie Flöz als Beispiel. Das Werk komme komplett ohne Worte aus. „

Unser Appell an unsere Gäste lautet daher: Kommen Sie wieder zahlreich ins Nienburger Theater, damit wir weiterhin richtig tolle Theaterkunst an die Weser locken können.“ Knapp 100 Aufführungen hat das Theaterteam für die Saison 2023/24 geplant, darunter Musicals, Musiktheater, plattdeutsches Theater aus der Region, Comedy, Kabarett, Konzerte, Ballett, Shows, Kinder- und Familientheater sowie Schauspiel mit TV- und Bühnenstars wie Dominique Horwitz, Doris Kunstmann, Ron Williams, Oliver Mommsen, Walter Sittler und Mariele Millowitsch, Jürgen von der Lippe, Bernd Stelter, Alfons und Lisa Feller.

Musikalisches Varieté „Albers Ahoi“ wird das Silvester-Highlight 2023

Mit der Woyzeck-Trilogie widmet sich das Theater für Niedersachsen (tfn) dem faszinierenden Dramenfragment von Georg Büchner sowohl im Schauspiel als auch im Musical und im Tanztheater. Als Silvester-Highlight kommt laut Mitteilung die Show „Albers Ahoi“ zurück ins Nienburger Theater und „liefert musikalisches Varieté mit viel Witz und Akrobatik ab“, versprechen die Veranstalter. Die Musicalpremiere am 21. und 22. Oktober „Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show“ kommt dieses Mal vom Theater für Niedersachsen.

Ihre Show verfolgt das Ziel, die Supergroup Queen so originalgetreu wie möglich zu rekonstruieren. Dafür haben sich die vier Musiker von „Break Free“ bis in die kleinsten Details eingearbeitet. Am Sonntag, 15. Oktober, ab 19 Uhr, will die Coverband in Nienburg auf der Bühne stehen. © piekert

Alle Veranstaltungen des neuen Spielplans 2023/2024 sind bereits im freien Verkauf verfügbar. Auch Abos sind buchbar unter 05021/87356, per E-Mail, auf der Internetseite des Theaters sowie vor Ort in der Theaterkasse im Stadtkontor.

Wer ein gedrucktes Exemplar des neuen Theater-Spielplans per Post bekommen möchte, kann sich ein Heft bestellen. Die Theaterkassen-Mitarbeiterinnen schicken gerne ein Exemplar zu. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten das Programmheft automatisch per Post.