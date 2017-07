Neue Fachkräfte für den Landkreis

Gesundheits- und Krankenpfleger und Kaufleute im Gesundheitswesen schließen Ausbildung ab

+ Die frisch gebackenen Pflegekräfte feiern ihren Ausbildungsabschluss. - Foto: Helios Kliniken

Nienburg - 13 frisch examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger haben ihre Ausbildung am Bildungszentrum an den Helios Kliniken Mittelweser abgeschlossen. Rund 2 100 Stunden Theorie und etwa 2 500 Stunden Praxis sowie schriftliche, mündliche und praktische Prüfungen liegen hinter den neuen staatlich geprüften Pflegefachkräften, teilt der Verbund mit. Sieben von ihnen werden zum 1. August als neue Mitarbeiter in die Krankenhäusern in Nienburg und Stolzenau übernommen.