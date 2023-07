Neue B 215 führt östlich an Nienburg vorbei

So soll sie aussehen, die neue B 215 zwischen Nienburg und Rohrsen. © SHP Ingenieure / NLStBV

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßen und Verkehr präsentiert ihre Vorzugsvariante für die neue B 215.

Nienburg – Die Bundesstraße 215 zwischen Nienburg und Rohrsen wird verlegt. Nun ist auch klar, wie die neue, sieben Kilometer lange Strecke aussehen wird. Der neue Streckenverlauf östlich der Kreisstadt soll die Nienburger Innenstadt und Drakenburg vom Durchgangsverkehr entlasten, schreibt dazu die Niedersächsische Landesbehörde für Straßen und Verkehr (NLStBV) nach der vierten Sitzung des Begleitkreises in einer Pressemitteilung.

Durch die Verlegung der B 215 werden Verkehrssicherheit, -ablauf sowie -qualität „deutlich verbessert“, heißt es weiter.

Entwurf muss im nächsten Schritt detailliert aufgearbeitet werden

Im nächsten Schritt gehe es laut Landesbehörde nun darum, den Entwurf detailliert auszuarbeiten und Teilmaßnahmen zu konkretisieren. Dazu gehöre der „Anschluss der neuen Trasse an die benachbarten Bundesstraßen oder die Einbindung in das kommunale Verkehrs- und Radwegenetz“, wird Uwe Schindler, Leiter der Geschäftsstelle Nienburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßen und Verkehr, zitiert.

Durch die Verlegung der Bundesstraße würden künftig insbesondere die Verdener Landstraße und die Celler Straße vor Ort wesentlich vom Durchgangs- und Schwerlastverkehr entlastet, berichtet die Behörde. Beide Faktoren würden gemeinsam für etwa 40 Prozent des täglichen Verkehrs verantwortlich sein. So reduziere sich auch die Belastung durch Lärm und Immissionen.

Die Ortsumfahrung gehöre als Maßnahme mit „vordringlichem Bedarf“ zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030, erinnert die NLStBV, die die Vorzugsvariante am vergangenen Donnerstag dem Begleitkreis für die Bundesstraßen-Verlegung vorgestellt habe. Dort würde seit 2021 von Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen, Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft, Initiativen und Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger über die Planung gesprochen – immer mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesbehörde sowie den Fachplanern.

Optimierung der zuletzt diskutierten Varianten

Seit dem Frühjahr 2022 seien drei Varianten intensiver untersucht und diskutiert worden. Sie orientierten sich zum einen an der im ursprünglichen Raumordnungsverfahren festgelegten Linienführung, zum anderen an erweiterten Raumbetrachtungen, schreibt die Landesbehörde in ihrer Pressemitteilung. Jede Variante sei mit Blick auf ihre Effekte für Verkehr, Umweltverträglichkeit, Umfeld und Wirtschaftlichkeit bewertet worden. Die zugehörigen Umweltverträglichkeitsstudien würden beispielsweise die Wirkungen der geplanten Maßnahmen auf die Schutzgüter Mensch, kulturelles Erbe, Wasser, Boden und Landschaft, Luft und Klima, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt untersuchen.

Im Vergleich hätten die drei Varianten sowohl räumlich als auch hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen eng beieinandergelegen. Sie seien schließlich insbesondere mit Blick auf das Waldstück östlich der Wölper Burg an der Celler Straße so kombiniert worden, dass die Eingriffe in das Waldstück minimiert werden konnten.

Knotenpunkte der neuen Trasse könnten als Kreisverkehre gestaltet werden

Zur nun folgenden Ausarbeitung kommuniziert Uwe Schindler bereits erste Ideen: „Im Rahmen der Ausarbeitung der Vorzugsvariante arbeiten wir von jetzt an beispielsweise daran, wie wir die Knotenpunkte der neuen Trasse mit der B 6, B 209 und B 214 vorrangig als Kreisverkehre gestalten können.“

Auf den Begleitkreis komme im Oktober außerdem ein Workshop zu, in dessen Rahmen die Entwicklung des kommunalen Verkehrs- und Radwegekonzeptes betrachtet werden soll. Außerdem kündigt Schindler an, dass bis Jahresende „eine öffentliche Informationsveranstaltung für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Planungsstand“ angedacht sei.

Das aktuelle Ziel sei es, das Planfeststellungsverfahren ab 2025 zu beantragen. Der Baubeginn könnte frühestens 2028 erfolgen.