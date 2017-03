Nazi-Schmierereien am Nienburger Bahnhof

Nienburg - Dumm gelaufen: Zwei rechtsradikale Männer wurden am Sonntagabend von der Polizei gefasst, als sie Hakenkreuze am Bahnhof in Nienburg sprühten. Außerdem sind drei weitere Stellen betroffen - hierfür werden Zeugen gesucht.

Dank einer aufmerksamen Zeugin kann das Staatsschutzkommissariat in Nienburg gegen zwei einschlägig bekannte Nienburger ermitteln, die am Sonntagabend gegen 23 Uhr Hakenkreuze in der Bahnunterführung gesprüht hatten. Die beiden 25- und 26 -jährigen Männer waren bei den Schmierereien aufgefallen, als sie gemeinsam mit einem dritten Täter Hakenkreuze und andere verbotene Symbole an die Wände der Bahnhofsunterführung gesprüht hatten.

Heute Morgen wurde bekannt, dass es in der Verdener- sowie in der Triemerstraße weitere Tatorte gibt. Mögliche Zeugen für die drei Tatorte werden gebeten, sich unter Tel. 05021 / 97780 mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in Verbindung zu setzen. Während der Tat waren die jungen Männer mit Tüchern bzw. Mützen vermummt. Gegen die beiden bereits bekannten Tatverdächtigen wird wegen eines Verstoßes gegen § 86a sowie § 303 Strafgesetzbuch ermittelt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg