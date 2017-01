Nach Zugunfall: Bahnstrecke ist wieder frei

Gesamte Gleis hatte sich verschoben

Landesbergen - Rund eine Woche nach einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Landesbergen ist die Bahnstrecke zwischen Nienburg und Minden wieder frei. Seit dem frühen Donnerstagmorgen laufe der Zugverkehr, sagte ein Bahnsprecher.

„Durch den Unfall hatte sich das gesamte Gleis um etwa 20 Zentimeter zur Seite verschoben“, berichtete Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis am Dienstag. Der Schotter im Gleisbett müsse verdichtet, Schwellen und Schienen neu gesetzt werden.

Bei dem Unfall am vergangenen Freitag war der Regionalzug RE 10875 an dem unbeschrankten Bahnübergang in einen BAWN-Müllwagen gekracht. Der 32 Jahre alte Fahrer des Müllfahrzeugs wurde dabei getötet. Der Zugführer und sieben der rund 50 Fahrgäste in der Bahn verletzten sich leicht.

Für die Polizei ist der Fall bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen. „Wir gehen bislang davon aus, dass es kein Fremdverschulden gibt“, erklärt Polizeipressesprecher Axel Bergmann.

