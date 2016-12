Kaputter Zug blockiert weiter Bahnlinie zwischen Minden und Nienburg

Nach Unfall

Landesbergen - Nach einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang blockiert ein kaputter Regionalzug weiter die Strecke zwischen Minden und Nienburg.

"Wann der Zug weggeschafft wird, ist noch nicht definitiv geklärt. Heute auf jeden Fall nicht mehr", sagte ein Bahnsprecher am Silvestermorgen in Berlin. Die eingleisige Strecke ist zunächst vorsorglich bis Mittwoch komplett gesperrt, als Ersatz fahren Busse.

Der aus den Schienen gesprungene Triebwagen muss mit einem Kran geborgen werden. Weil dort Überlandleitungen laufen, werde dies eine große Herausforderung, hieß es von der Bahn.

Hintergründe weiter unklar

Am Freitag war an einem Bahnübergang in Landesbergen im Kreis Nienburg ein Regionalzug in einen Müllwagen gekracht. Der 32 Jahre alte Fahrer des Müllautos wurde bei dem Unfall getötet. Der Zugführer und 7 von rund 50 Fahrgästen in der Bahn wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und warum der Müllwagenfahrer den herannahenden Zug nicht bemerkt, ist noch immer unklar. Der Crash geschah in der Nähe des Kraftwerkes Landesbergen auf freier Strecke, weder Bäume noch Häuser versperren dort die Sicht. Andreaskreuze weisen auf den Bahnübergang hin, außerdem müssen die Lokführer rechtzeitig vor dem Übergang ein akustische Pfeifsignal geben.

