Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen bleibt „Kinderferienland“

Wie ist es, Schaffner oder Lokführer zu sein? Die Maus und die Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen lassen Kinder beides regelmäßig beim deutschlandweiten „Türöffner-Tag“ erleben. © Oliver Siedenberg/Archiv

Die Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen, Hof Frien und das Naturfreundehaus Nienburg dürfen sich weitere drei Jahre „Kinderferienland Niedersachsen“ nennen.

Nienburg – Drei Betriebe der Region dürfen sich in diesem Jahr über die Rezertifizierung als „Kinderferienland Niedersachsen“ freuen. Das Qualitätssiegel, das die Landesmarketingorganisation Tourismus-Marketing Niedersachsen jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren vergibt, wird nach der Überprüfung von etwa 50 Kriterien verliehen, erklärt die Mittelweser-Touristik in einer Pressemitteilung. Sie helfen, festzustellen, ob ein Betrieb kinderfreundlich ist.

Mittelweser-Touristik bestätigt allen Betrieben ein hohes Niveau

Abgelaufen war der dreijährige Zertifizierungszeitraum in diesem Jahr für die Museums-Eisenbahn in Bruchhausen-Vilsen, den Hof Frien in Uchte sowie das Nienburger Naturfreundehaus. Die Mittelweser-Touristik habe ihnen das Qualitätssiegel aber erneut verleihen können, heißt es in der Mitteilung. Mittelweser-Touristik-Mitarbeiterin Marie Witte erklärt deutlich: „Alle Einrichtungen haben die Auszeichnung verdient, denn sie bieten tolle Angebote für Groß und Klein.“

Hof Frien ist laut der Hof-Internetseite seit 1860 in Familienbesitz. 1994 kam der Familie die Idee, den rein landwirtschaftlich ausgerichteten Hof um Gastronomie zu erweitern. Es folgten unter anderem der Bau von Ferienwohnungen, eines Cafés, Veranstaltungsräumen und einem Hofladen, später kamen Festsaal und Festscheune hinzu sowie 2020 eine Kinderspielscheune.

Überblick Die Mittelweser-Touristik bietet die kostenfreie Broschüre „Hits für Kids“ an.

Die Naturfreunde Nienburg haben sich sanften Tourismus auf die Agenda geschrieben. Ihr Ziel sei es, die Freizeit „ökologisch, offen und sozial gemeinsam“ zu gestalten, erklären sie im Internet. Ihre Ziele versuchen sie daher mit dem Rad oder dem ÖPNV zu erreichen. Als sanftesten Urlaub nennen sie den, der vor Ort verbracht wird. Das Naturfreundehaus bietet dafür Möglichkeiten im Haupthaus, in einem Gästehaus mit eigener Küche, einem renovierten Bauwagen und einem Zeltplatz.

Die Museums-Eisenbahn in Bruchhausen-Vilsen kann mit verschiedenen Sonderveranstaltungen für Kinder punkten. Dazu gehören neben saisonalen Touren wie dem Nikolausfahrtag beispielsweise der Teddybärentag oder auch der Maustag.