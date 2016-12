Müllwagen kollidiert mit Zug - Fahrer kommt ums Leben

Fünf Personen leicht verletzt

Landesbergen - Bei der Kollision eines Müllfahrzeuges mit einem Zug am Freitagmorgen ist in Landesbergen der Fahrer des Müllwagens ums Leben gekommen.

Das Führerhaus des Zuges und der Müllwagen seien bei dem Zusammenprall gegen 10.40 Uhr auf einem unbeschrankten Bahnübergang bei Landesbergen in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. In dem mit etwa 50 Fahrgästen besetzten Regionalzug zwischen Minden und Nienburg seien vier Passagiere leicht verletzt worden, auch der Zugführer erlitt leichte Verletzungen. Nähere Einzelheiten zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.

dpa

