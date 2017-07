Motorroller-Unfall auf der B214

Steimbke - Heute Morgen kam es auf der B214 in Richtung Rodewald zu einem schweren Verkehrsunfall. Bis 10 Uhr war die Bundesstraße beidseitig gesperrt.

Gegen 8.45 Uhr befuhr eine vierköpfige Gruppe von Motorrollerfahrern aus dem Kreis Minden-Lübbecke die Bundesstraße 214 in Richtung Rodewald. In Höhe des Steimbker Ortsteils Glasdorf verlor der an zweiter Position fahrende, 66-jährige Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte auf regennasser Fahrbahn gegen das Vorderrad eines entgegenkommenden LKW.

Fahrer und Roller prallten zurück und rutschten direkt vor den dritten Mitfahrer der Gruppe. Auch dieser, 67 Jahre alt, kam zu Fall. Dem letzten Rollerfahrer, ebenfalls im gleichen Alter, misslang ein Ausweichversuch und auch er stürzte.

Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in die Heliosklinik nach Nienburg gebracht, Fahrer Zwei und Drei konnten sich nach ambulanter Behandlung vor Ort um die zum Teil schwer beschädigten Fahrzeuge kümmern.

Trotz der erforderlichen Behandlung im Nienburger Krankenhaus kann der Verletzte von Glück sprechen. Wäre er ein kleines Stück weiter gerutscht, wären schwerste Verletzungen die Folge gewesen. Die Bundesstraße war bis gegen 10 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Steimbke und die Straßenmeisterei Lemke streuten ausgelaufenes Benzin ab, da das in Verbindung mit dem Regen eine gefährliche Rutschbahn ergeben hätte.

Quelle: BlickPunkt Nienburg