Motorradfahrerin bei Unfall in Rohrsen schwer verletzt

Rohrsen/Drakenburg - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt

Als ein 82 - jähriger Mann am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 209, aus Richtung Rohrsen kommend, in Richtung Drakenburg fuhr, stieß er im Kreuzugsbereich mit einer 58 - jährigen Motorradfahrerin zusammen, die auf der B215 Richtung Nienburg unterwegs war. Nach bisherigen Ermittlungen überfuhr er die bevorrechtigte Bundesstraße 215 ohne seine Geschwindigkeit verringert zu haben.

Beide Beteiligten verletzt

Die Zweiradfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach dem Zusammenstoß zwischen den beiden beteiligten Fahrzeugen, fuhr der Pkw-Fahrer noch ungefähr 100 Meter weiter und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Blutprobe richterlich angeordnet

Der Kreuzungsbereich der beiden Bundesstraßen musste für die Bergung und die Unfallaufnahme gesperrt werden. Auf Anordnung eines Richters wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 82-jährigen durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

