Motorradfahrer überrollt gestürzte Partnerin

Marklohe - Bei einem tragischen Motorradunfall in Marklohe bei Nienburg hat am Sonntagvormittag ein 56-Jähriger seine vor ihm mit ihrer Maschine gestürzte Partnerin überrollt und schwerst verletzt.

Eine 50-jährige Motorradfahrerin aus Celle befuhr gemeinsam mit fünf weiteren Motorradfahrern die Oyler Straße aus Lemke kommend in Richtung Oyle. In der Kolonne, an dritter Position mitfahrend, übersah die Kradfahrerin das Verringern der Fahrgeschwindigkeit der ihr vorausfahrenden Motorradfahrer und leitete einen sofortigen Bremsvorgang ein. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn, teilte die Polizei mit. Ihr Lebenspartner konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Frau aus Celle. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in die Medizinische Hochschule Hannover. dpa