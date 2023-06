Landkreis Nienburg: Bundesfreiwillige stellen interkulturelles Projekt auf die Beine

Große Wertschätzung zeigen Landrat Detlev Kohlmeier (r.) und Carmen Prummer (l.) für das Engagement von (v.l.) Johanna Lewke, Mihabad Ammo, Jamina van Veldhuizen und Andreea Roxana Ionita. © Landkreis Nienburg

Motiviert vom Friedenswunsch: Vier junge Frauen durften jetzt das Ergebnis ihrer monatelangen Mühen betrachten.

Hoya/Marklohe/Nienburg – Johanna Lewke, Mihabad Ammo, Jamina van Veldhuizen und Andreea Ionita leisten ihren Bundesfreiwilligendienst an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nienburg, den Berufsbildenden Schulen (BBS) Nienburg, der Oberschule (OBS) Marklohe und an der Marion-Blumenthal-Oberschule in Hoya. Im September haben sie begonnen, am Thema „Identität und Interkulturalität“ zu arbeiten und ein schulübergreifendes Projekt auf die Beine gestellt. Dabei haben sie nicht nur inhaltlich gearbeitet, sondern auch einen Finanzplan erstellt und über das „Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage“ (Wabe) erfolgreich Fördergelder beantragt.

Die jüngste Vorstellung ihres Projektes erfolgte laut Pressemitteilung der Kreisverwaltung an der Nienburger IGS. Haben sie auch ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt, einte alle vier doch die Aussage, die sie vermitteln wollten: der Wunsch nach einem friedvollen Leben in einer respektvollen Gemeinschaft.

Gedanken zu Selbstreflexion und Identität

Johanna Lewke hat an der OBS Marklohe mit einer Theatergruppe zusammengearbeitet. Sie hatten gemeinsam eine Stellwand gestaltet. Darauf zu sehen sind Vorurteile zu bestimmten Ländern, ergänzt um Gedanken zu Selbstreflexion und Identität, heißt es in der Mitteilung. Für alle, die an diesem Tag an der IGS zusammengekommen waren, hatten sie einen Gruß der Markloher Schülerschaft im Gepäck: „Uns allen ist es sehr wichtig, dass wir friedlich mit einander leben.“

An den BBS Nienburg hat Mihabad Ammo das Projekt gemeinsam mit den Sprachlernklassen bearbeitet. Ihre Herangehensweise war die Gestaltung einer Friedenstaube. „Die Vision dabei ist eine Welt in Frieden. Diesen Gedanken trägt unsere Taube hinaus in die Welt. Angefangen bei den Ländern, aus denen die Schüler:innen selber kommen, symbolisiert durch die jeweilige Flagge“, resümiert Mihabad Ammo.

„Eine Welt für Frieden und Freiheit“

Jamina van Veldhuizen hat sich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Marion-Blumenthal-Oberschule in Hoya die Frage gestellt: Was gehört zu einer Welt, in der wir leben möchten? Ihre Gedanken dazu haben die Beteiligten auf kleinen Papierfähnchen festgehalten, die sie auf eine riesige, bemalte Weltkugel gesteckt haben, wie der Landkreis berichtet. „Als wichtigste Voraussetzung und Kernelemente dieser Welt haben die Kinder und Jugendlichen dabei die Begriffe „Frieden“ und „Freiheit“ identifiziert“, sagt Jamina van Veldhuizen. Ihr Projekt trägt daher auch den Namen „Eine Welt für Frieden und Freiheit“.

An der gastgebenden IGS Nienburg hat Andreea Ionita für das Projekt das Medium Theater gewählt, um den Projekt-Ideen nachzuspüren. Insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler haben in einer mehr als 60-minütigen Vorstellung Situationen auf die Bühne gebracht, in denen es um Ausgrenzung, Mobbing, den Wunsch nach Zugehörigkeit und Versöhnung ging, schreibt die Kreisverwaltung. Entstanden sei das Stück ohne pädagogische Unterstützung. „In allen Geschichten ist von Verlust, Hoffnung und Ankommen die Rede und immer zeigt sich dabei die Macht der Worte. Versöhnung ist immer auch Aussprache. Daher heißt unser Theaterstück auch ,In der Zunge liegt die Macht’“, erläutert Andreea Ionita.

„Richtig großes Tennis“ hat Michael Kraus, Fachbereichslehrer für Sport und Ganztagsunterricht, die Vorstellung genannt. Umrahmt wurde das Treffen von einem einführenden Gesang des Schulchors und Essen, das der Hauswirtschaftskurs vorbereitet hatte.

Bundesfreiwilligendienst: Der Landkreis Nienburg bietet im Schuljahr 2023/2024 sechs Bundesfreiwilligendienststellen an den Kreisschulen an. Fragen dazu beantwortet Carmen Prummer unter 05021/967 686.