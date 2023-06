Bundesweites Mofa-Treffen in Eiße geplant

+ © Mofa-Helden Natürlich darf auch eine gemeinsame Ausfahrt beim Mofa-Treffen nicht fehlen. Die Veranstalter rechnen mit „mehreren Hundert“ Mofas und Mopeds, die vom 14. bis 16. Juli durch die Region knattern. © Mofa-Helden

Eiße/Schweringen – Ein kleines Dorf im Herzen des Landkreises soll vom 14. bis 16. Juli zu einem großen Treffpunkt für Zwei-Takt-Fans werden: Auf dem Gelände des Milchhofes Eiße bei Schweringen wollen die Mofa-Helden aus Marklohe ein großes Treffen organisieren.

2021 sei da nur so eine Idee aufgekommen, so Stefan Schröder. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Jessica Schröder einen Mofa-Verleih und kümmert sich um die Organisation. Dafür haben sich die Schröders mit Björn Grimmelmann vom gleichnamigen Milchhof zusammengetan: „Das Grundstück vom elterlichen Hof von unserem Partner Björn Grimmelmann ist wie gemacht für das Zwei-Takt-Treffen, bei dem aus ganz Deutschland 2-Takt-Freunde angereist kommen,“ freut sich Stefan Schröder.

Das Team hat für die drei Tage ein vielseitiges Programm ausgearbeitet: „Einfach eine großartige Zeit miteinander verbringen“, fasst es Stefan Schröder zusammen.

Die Organisatoren rechnen mit rund mehreren hundert Mofas und Mopeds, die an jenen drei Tagen in Eiße zu bewundern sein sollen. „Wer Herzklopfen und Gänsehaut bekommt bei Begriffen wie Kreidler Florett, Zündapp Bergsteiger, NSU Quickly, Simson Schwalbe oder bei Puch, Hercules, Piaggio & Co., darf diese Tage nicht verpassen“, findet Schröder.

Teilnehmer aus dem Bundesgebiet

Demnach haben sich Teilnehmer aus ganz Deutschland angekündigt. „Sogar aus dem Saarland hat sich eine Gruppe rund um Steven Quint angemeldet, die auf Achse die gut 500 Kilometer zur Mitte Niedersachsens in Angriff nimmt“, berichtet Stefan Schröder. Überhaupt: Deutschland erlebe derzeit ein Comeback der Mofa-Clubs. „Für manche ist es der gelebte Männertraum, wie zum Beispiel bei den ,Kobras vom Niederrhein’ oder den ,Zylinder-Köpfen’ aus Rheine. Viele haben einfach Freude daran, im Team entspannte Gemeinschaft zu erleben“, sagt er.

Was erwartet die Gäste? Ab 9.09 Uhr können die Fans auf das Gelände (Eiße 1, 27333 Schweringen) und aufbauen. Zeitgleich öffnet die sogenannte Loch- und Gummiarena. „Für alle, die ihre Maschinen quälen und Löcher mit ihnen buddeln wollen“, scherzt Schröder. Ebenfalls vor Ort sind ein Getränkewagen sowie Essensstände mit Gegrilltem. Die große Zeltparty unter dem Motto 70er- und 80er-Jahre soll um 20.20 Uhr beginnen. Dabei sorgt DJ Dream-Factory für die passende Musik. Zudem versprechen Schröders 100 Liter Freibier. Tickets gibt es allerdings nur im Vorverkauf unter www.2Takt-Shop.de.

Erst Katerfrühstück, dann Schnitzeljagd

Nach der Partys ist vor der Party: Am Samstag, 15. Juli, startet der Tag mit einem Katerfrühstück vom Hof Grimmelmann. Ab 8.08 Uhr gibt es laut Ankündigung Rührei, Speck und Rollmops. Ein weiteres Highlight ist die Schnitzeljagd ab 10.10 Uhr. „Alle Teams, die sich den Wanderpokal ,Goldene Gans’ für einen Tag sichern wollen, stellen sich den Challenges“, erklärt Stefan Schröder. Die Aufgaben finden auf dem Festivalgelände und mit den Maschinen der Gäste in der Umgebung statt. Ab 12.12 Uhr starten die Club-Aktionen – was sich dahinter verbirgt, verraten die Organisatoren erst am 15. Juli. Ab 16.16 Uhr soll es Spanferkel-Burger für alle geben, heißt es weiter. Ab 19.19 Uhr rocken dann die Sixboobs die Bühne, bevor der Abend mit einem Lagerfeuer und Siegerehrungen ausklingt.

Der Sonntag, 16. Juli, wird ein „Raiffeisen-Erlebnistag“ mit buntem Rahmenprogramm. Jessica Schröder zufolge steht der Sonntag voll im Fokus für Zuschauer. „Jeder ist herzlich eingeladen, einen entspannten Tag mit gutem Essen und Trinken, vielen tollen Maschinen und guten Gesprächen zu verbringen,“ sagt Jessica Schröder.

Geplant sind am Sonntag unter anderem ein SIKU-Parcours, Unterhaltung am Glücksrad, in der Hüpfburg sowie auf einer Kletteranlage aus Strohballen. Mit dabei ist auch der Job-Truck sowie das Service-Center von Raiffeisen Mitte. Auch eine Möbel- und Landmaschinenschau sind geplant. Wer mag, kann sein Talent bei Gummistiefel-Weitwurf unter Beweis stellen. Um 12.12 Uhr steht die große Ausfahrt der Zwei-Takter auf dem Programm. Arno Schoppe, geschäftsführender Vorstand der Raiffeisen Mitte, gibt den Startschuss. Gefahren werden rund 50 Kilometer. „Gegen 17.17 Uhr neigt sich der Tag dem Ende entgegen, um 18.18 Uhr ist dann Schluss“, sagen Stefan und Jessica Schröder.