Neuer Lebensretter für Nienburg: Modehaus Heitmann sponsort Defibrillator 

Jederzeit frei zugänglich und zentral gelegen in der Langen Straße

+ © Müller Gemeinsam für schnelle Erste-Hilfe (von links): Andreas Heitmann hat den lebensrettenden Defibrillator von Soeke Schumann und Stefan Krieg erhalten. © Müller

Nienburg - Im Notfall gut ausgerüstet sind ab jetzt die Passanten an der Langen Straße in Nienburg. Am Modegeschäft Heitmann hängt seit dieser Woche ein Defibrillator, der stets für jeden frei zugänglich ist. Es ist der erste „Defi“ in der Nienburger Innenstadt, der rund um die Uhr öffentlich erreichbar ist.