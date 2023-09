Mittelweser-Touristik freut sich über steigende Übernachtungszahlen

Von: Marc Lentvogt

Die Mittelweser-Touristik kommt mit ihren Angeboten gut an. Das beweisen stark steigende Gästezahlen in allen beteiligten Landkreisen. © Dierck Wittenberg/Archiv

Die Mittelweser-Touristik freut sich über Zahlen des Landesamts für Statistik. Demnach ist der Tourismus auf dem Weg, das Vor-Corona-Niveau zu erreichen.

Landkreis – Beeindruckende Zahlen hat das Landesamt für Statistik für die Tourismus-Entwicklung in der Mittelweser-Region bilanziert. Der Landkreis Nienburg dufte sich im ersten Halbjahr 2023 über ein Plus an Übernachtungen von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr freuen. 125 382 Übernachtungen sind in der Statistik gezählt worden. Diese berücksichtigt laut Pressemitteilung der Mittelweser-Touristik alle gewerblichen Betriebe ab zehn Betten sowie Camping. Gästeankünfte habe es 56 581 gegeben, ein Plus von 16,5 Prozent.

Übernachtungsplus in ganz Niedersachsen verzeichnet

„Die Hoffnung ist groß, dass wir in diesem Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen, eventuell sogar etwas übertreffen werden“, kommentiert Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik, in der Mitteilung. Er führt weiter aus: „Der Tourismus ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor für die Mittelweser-Region. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der Bruttoumsatz in unserem Gesellschafterbereich bei rund 223 Millionen Euro.“

Vom Tourismus, heißt es weiter, würden nahezu alle Branchen profitieren. Daher empfehle die Mittelweser-Touristik allen Kommunen und Unternehmen Investitionen in tourismusbezogene Infrastruktur, Projekte und eine entsprechende Vermarktung. „Von der lokalen Infrastruktur profitieren Gäste, Einheimische und Unternehmen vor Ort“, ist sich Martin Fahrland sicher.

Mit dem Wachstum der Übernachtungszahlen ist der Landkreis Nienburg nicht allein, tatsächlich sind die Zahlen anderswo sogar noch besser. In Niedersachsen lag das Wachstum bei elf Prozent über dem Vorjahreswert, insgesamt seien von Januar bis Juni 6,9 Millionen Gäste im Land angekommen, die zu 20,3 Millionen Übernachtungen beigetragen haben. Besonders beliebt, so lassen sich die Zahlen lesen, ist Niedersachsen bei ausländischen Gästen. Sie haben 1,6 Millionen Übernachtungen im Land gebucht – ein Plus von 29,5 Prozent.

Landkreis Diepholz profitiert vom Marissa-Ferienpark

In der Region hat insbesondere der Landkreis Diepholz mit dem Marissa-Ferienpark am Dümmer See profitiert. Die Übernachtungszahlen im Kreis Diepholz sind um 19,8 Prozent auf 286 320 angestiegen. Prozentual noch stärker steht der Landkreis Verden da mit 158 137 Übernachtungen (+20,1 Prozent).

Für die gesamte Mittelweser-Region, die auch noch die Stadt Petershagen umfasst, wurden im ersten Halbjahr laut Mittelweser-Touristik 569 839 Übernachtungen gemessen (+18,2 Prozent).

Historie Die Mittelweser-Touristik berichtet, dass die Übernachtungszahlen in der Region seit 2003 stetig angestiegen sind. Damals waren innerhalb eines Jahres 470 000 Übernachtungen gemessen worden. 2022 waren es demgegenüber 1,2 Millionen. Vom Landesamt für Statistik nicht erfasst werden Übernachtungen bei Privatvermietern.