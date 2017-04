Reformgemeinde des Islam startet Kampagne im Landkreis

Miteinander sprechen, Vorurteile abbauen

+ Dr. Mohammad Dawood Majoka (links) und Noman Mehmood von der Ahmadiyya Muslim Jamaat hoffen auf viele Fragen und interessante Begegnungen mit den Menschen im Landkreis Nienburg. - Foto: Kreykenbohm

Nienburg - Von Julia Kreykenbohm. Die Menschen werden den Islam falsch interpretieren, in den Moscheen keine Rechtlehre mehr erfahren, der Koran wird nur eine Schrift sein und der Islam nur noch ein Name. Dieses düstere Bild malte Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, der die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) 1889 in Indien gründete, die sich selbst als Reformgemeinde des Islam versteht.