Nienburger Adventszauber: Budenstadt öffnet am Freitag

Ralf Funke und Yvonne Morrison eröffnen als Duo Juicytones den Nienburger Adventszauber. Etwas Unterstützung bringen sie sich in Person von Tom Lotz und Uli Kramm mit nach Nienburg. © Juicytones

Die Holzbudenstadt des Nienburger Adventszaubers öffnet am Freitag ihre Pforten. Ab 15 Uhr dürfen die Besucher schon stöbern und schauen, die offizielle Eröffnung wird laut städtischer Pressemitteilung um 17.30 Uhr gefeiert. Zuvor stimmen die Juicytones ab 17 Uhr bereits mit Weihnachtsliedern auf den Adventszauber ein.

Nienburg – Bis zum 23. Dezember können Adventszauber-Gäste sich auf Essen und Trinken von gewerblichen Anbietern freuen, außerdem an den Wochenenden auf die Angebote der ehrenamtlichen Holzbudenstadt. „Die Adventszauber-Philosophie der Holzbudenstadt beinhaltet, das vorwiegend Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und regionalen Kunsthandwerker*innen eine Plattform geboten wird“, erläutert die Stadt das Konzept.

Wie gewohnt sind für die Adventswochenenden auch musikalische Angebote geplant. Trotz der Energiekrise soll der Adventszauber auch ein Stück Normalität in das Leben der Stadt rund um die Vorweihnachtszeit bringen, wünscht sich die Verwaltung. So werde es in diesem Jahr keine strengen Corona-Auflagen mehr geben. Etwas mehr Platz sei dennoch vorhanden, schon alleine dadurch, dass in diesem Jahr die Eisbahn nicht aufgebaut wurde.

Der Weihnachtsmann kommt

Als besonderer Gast werde der Weihnachtsmann die Eröffnung des insgesamt siebten Nienburger Adventszaubers begleiten. Er soll, kündigt die Stadt, außerdem an den folgenden Samstagen (bis 17. Dezember) immer auf dem Posthof am dekorierten Schlitten warten, um beispielsweise Fotos zu machen. Auch für das Moonlight-Shopping (Freitag, 9. Dezember) und den Adventszauberabschluss am Donnerstag, 22. Dezember, sei sein Kommen geplant.

Die bereits erwähnten Juicytones werden nicht nur vor der Eröffnung des Adventszaubers am Freitag mit ihrer Musik aufwarten, sondern auch im Anschluss das Programm gestalten. Die Acoustic Band mit der deutsch-englisch-jamaikanischen Sängerin Yvonne Morrison und dem Gitarristen und Sänger Ralf Franke spiele eine bunte Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern, stimmungsvollen internationalen Weihnachtsliedern, bekannten Pop-Songs und angloamerikanischen Swing- und Soul-Weihnachtsliedern. Tom Lotz werde das Duo an einem Cocktail-Drumset unterstützen, Uli Kramm am E-Piano.

Für den musikalischen Start in den Samstag ab 11 Uhr habe die Stadt Kum Ba Yah gewinnen können, den Gospel- und Spiritualchor der Johannes-Gemeinde in Neustadt am Rübenberge. Seit über 35 Jahren singe der Chor a capella unter der Leitung von Dietmar Brodkorb. Die etwa 25 Sängerinnen und Sänger haben bereits mehrere Auslandsreisen unternommen und seien auf Gospel- und Kirchentagen vertreten. Der Chor freue sich, wenn „die Zuhörer ihren Gefühlen freien Lauf lassen und aus vollem Herzen mitmachen“, schreibt die Stadt.

Kum Ba Yah, der Gospelchor der Johannes-Gemeinde Neustadt am Rübenberge wird den Samstag musikalisch eröffnen. © Kum Ba Yah

Weiter geht es ab 12.30 Uhr mit einer Zaubershow von Mr. Pat-Trick. Sie wird von der Stadt als „modern“ und „außergewöhnlich“ beschrieben. Im Anschluss an die Show werde der Künstler als Walk-Act auf dem Adventszauber für weitere staunende Gesichter sorgen.

Um 15.30 Uhr gibt es dann ein spezielles Angebot für die jüngeren Gäste: Kindermusiker Heiner Rusche macht auf seiner Tour zur aktuellen CD „Wir tanzen im Winter“ Halt in Nienburg. Mitmachen sei bei Rusche immer gewünscht, alle Kinder „werden mit viel Bewegung und Dynamik ins Programm einbezogen“, heißt es weiter.

Jazz und Rock auf dem Programm

Als letzter Act am Samstag kommt die Walking-Jazz-Kapelle Tuba Libre zu ihrem Auftritt. Die Bremer Band (Andreas Schniesa an der Trompete, Andreas Eden am Banjo, Klaus Kapper an der Tuba und Roman Rösler an Saxofon und Klarinette) wird für etwa 17 Uhr erwartet. Manch einer mag die Gruppe vom Zapfenstreich oder dem Wochenmarkt kennen, wo sie ihren Bierjazz schon hat erklingen lassen.

Für den Abschluss des ersten Adventswochenendes am Sonntag ist nur ein Act eingeplant. „Acoustic Rock Albers singen und spielen ausschließlich mit akustischen Gitarren handgemacht, dezent und unaufdringlich, ehrlich und authentisch die Musik der 60er- bis 90er-Jahre“, umreißt die Stadt, was Besucherinnen und Besucher ab 15 Uhr erwarte. Ihr vielfältiges Programm reiche von den Beatles bis Led Zeppelin, von Udo Jürgens bis Marius-Müller Westernhagen.

Weitere Informationen

Das Programm und die Unterstützer des Adventszaubers können nachgesehen werden auf www.nienburg.de/adventszauber