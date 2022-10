Zehn Jahre „FrauenORT“: Hommage an Nienburger Jüdin Susanna Abraham

Von: Katrin Köster

Freuen sich über das zehnjährige Bestehen des „FrauenORTES“ Nienburg (v.l.): Die Kulturausschussvorsitzende Hedda Freese, Nienburgs Gleichstellungsbeauftragte Editha Schwohl-Masberg, Barbara Weißenborn, Flora auf dem Berge und die Archivarin Patricia Berger. © Stadt nienburg

Susanna Abraham aus Nienburg lebte zwar schon im 18. Jahrhundert, doch sie hat bis heute großen Einfluss auf die Weserstadt. Die erfolgreiche jüdische Kauffrau hat quasi dafür gesorgt, dass die Weserstadt vor zehn Jahren zum „FrauenORT“ ernannt worden ist. Das haben Stadt und Gleichstellungsbeauftragte jetzt zum Anlass genommen, um an die Bedeutung der Nienburgerin zu erinnern.

Nienburg –„Die jüdische Kauffrau Susanna Abraham aus dem Dunkel der Vergangenheit zu holen, ihren Namen und ihre Persönlichkeit bekannt zu machen, ihre Verdienste aufzuzeigen und den jüdischen Teil der Nienburger Stadtgeschichte zu dokumentieren“ – das waren der Stadt zufolge die Hauptgründe, sich um das Prädikat des Landesfrauenrats Niedersachsen zu bewerben und Nienburg zum „FrauenORT“ werden zu lassen. Den Antrag stellte 2011 die damalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Flora Auf dem Berge. Mit Erfolg. Denn inzwischen blicken Kulturausschussvorsitzende Hedda Freese, Nienburgs Gleichstellungsbeauftragte Editha Schwohl-Masberg, Barabara Weißenborn (Darstellerin der Susanna Abraham), die Initiatorin des „FrauenORTES Nienburg“, Flora auf dem Berge, sowie die Archivarin Patricia Berger auf ein zehnjähriges Bestehen zurück.

Wer war Susanna Abraham eigentlich?

Doch wer war Susanna Abraham eigentlich? Patricia Berger hat intensiv zu ihr geforscht. Ihre Ergebnisse hat sie in verschiedenen Publikationen veröffentlicht. Demnach lebte die Jüdin zwischen 1746 und 1821, wobei ihr genaues Geburtsdatum nicht bekannt ist. Susanna Abraham und ihr Mann Marcus wohnten Berger zufolge an der Langen Straße 79. Von dort tätigte Abraham nach dem Tod ihres Mannes 1792 ihre Geschäfte als selbstständige Ellenwarenhändlerin.

Einblick in ihren Arbeitsalltag gewährt ihre Schilderung aus dem Jahr 1794: „So wurde sie von der Drostin von Schrader mit einigen Waren nach Drakenburg bestellt. Sie verdingte einen Nienburger Fuhrmann, der sie samt ihrem Hausknecht und einem ‘versiegelten Coffre’ mit den Waren an den gewünschten Ort brachte. Der Fuhrmann und der Hausknecht trugen den Koffer in das Haus der Kundin und Susanna Abraham schloss den Handel ab.“

Gegen Widerstände durchsetzen

Die Kauffrau musste sich Zeit ihres Lebens gegen Widerstände durchsetzen. Sie wehrte sich Berger zufolge gegen „regelmäßige Schikanen der christlichen Kaufleute und scheute sich nicht, Eingaben beim Magistrat und dem Landesherrn zu machen“. 1797 scheiterte ihr Plan, einen offenen Laden mit Tresen in ihrem Haus einzurichten.

Das Nienburger Krameramt untersagte es. So musste die Nienburgerin ihr Geschäft auf den Märkten und Messen betreiben. Nach ihrem Tod 1821 wurde in Susanna Abrahams Wohnhaus die jüdische Schule eingerichtet. 1938 wurde das Gebäude enteignet und arisiert. „Es steht heute noch, mittlerweile umgebaut, und ist das einzige erhaltene Gebäude mit ehemals jüdisch-gemeindlicher Funktion in Nienburg“, betont Patricia Berger.

„Obwohl sie durch Geschlecht und Religionszugehörigkeit in ihren Spielräumen doppelt eingeschränkt war, zeugen ihr selbstbewusstes Handeln, ihre tatkräftige und couragierte Art, ihr ökonomischer Erfolg, ihre Durchsetzungskraft, ihre Weitsicht und ihre Individualität von ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit und ihrem hohen Grad an Emanzipation. Damit war sie ihrer Zeit weit voraus“, sagen Hedda Freese und Editha Schwohl-Masberg.