Messerangriff auf großen Bruder

Nienburg - Von Wiebke Bruns. In einem ehemaligen Gasthaus in Münchehagen soll es im Mai 2018 zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 23-Jähriger seinen älteren Bruder mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Stiche hat der Rumäne jetzt in einem Prozess am Landgericht Verden eingeräumt. Unterschiedlicher Meinung sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidiger, wie diese zu werten sind – als gefährliche Körperverletzung oder Notwehr?

Das Gasthaus dient offenbar der Unterbringung von Rumänen, die bei einer Nienburger Zeitarbeitsfirma beschäftigt sind. Das Opfer soll dort gewohnt haben; der Angeklagte war laut einem Zeugen an jenem Abend in dem Haus nur zu Besuch. Laut Anklageschrift soll es auf einem Flur zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 23-Jährige dreimal auf seinen älteren Bruder eingestochen habe.

Verteidiger Torben Müller berichtete, dass es schon früher zu Gewalttätigkeiten zwischen den Brüdern gekommen sein soll, die jedoch vom Älteren ausgegangen seien. Am Tattag habe es zunächst einen Streit gegeben, an dem der Angeklagte nicht beteiligt gewesen sei. Eine andere Person sei geschlagen worden, so die Schilderung eines Zeugen bei der Polizei. Die Aussage wurde in dem Prozess verlesen.

Der Angeklagte habe sich eingemischt und sei dann von seinem älteren Bruder und einer weiteren Person angegriffen worden. Dabei habe der 23-Jährige erst einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Dann habe man ihm seine Jacke über den Kopf gezogen, ihn nach unten gedrückt und ihm wiederholt in den Nacken geschlagen, so der Zeuge.

„Ich bringe euch um, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst“

Laut Müller will der Angeklagte in einer Jackentasche ein Messer gehabt und in seiner Not damit rumgefuchtelt haben. Er habe auch in Richtung seines Bruders gestochen, soweit er das überhaupt erkennen konnte. Ein Zeuge berichtete jedoch, dass sich der 23-Jährige losgerissen und ein Messer hochgehalten habe. „Ich bringe euch um, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst“, wird der Angeklagte zitiert. Danach soll er in seine Wohnung zurückgekehrt sein und einen Mitbewohner aufgefordert haben, die Polizei zu rufen.

Drei Stichverletzungen hatte das Opfer laut Anklageschrift erlitten. Verletzt worden seien der Magen und ein Lungenflügel, der dann kollabiert sei. Nur mit einer Not-Operation habe das Leben des Opfers gerettet werden können. In dem Prozess verweigerte der Mann genauso wie sein Kumpel die Aussage.

Die 7. Große Strafkammer des Landgerichts Verden hat noch zwei Verhandlungstage bis zum 14. November für den Prozess eingeplant.

