Mehrere Gruppen aus Nienburg und Diepholz erfolgreich bei Leistungsspange der Deutschen Feuerwehr

Mit einem Gruppe Mit einem Gruppe © der Superlative zeigen die erfolgreichen Teilnehmer der Leistungsspangenabnahme in Steyerberg, was sie erreicht haben. Um das Bild abdrucken zu können, hat es die Redaktion halbiert. Foto: Boris Meyer KJF

Die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr haben 9 von 13 Gruppen aus den Landkreisen Diepholz und Nienburg errungen. Feuerwehrtechnische sowie sportliche Leistungsfähigkeit wurde getestet.

Steyerberg – Neun von insgesamt 13 Gruppen aus den Landkreisen Nienburg und Diepholz haben die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr errungen. Boris Meyer, Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg, berichtet über die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr.

Ort des Geschehens war das Waldstadion in Steyerberg. Unter den kritischen Augen des Abnahmeteams aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont unter der Leitung von Carsten Pook galt es, fünf Disziplinen zu absolvieren. „Wobei zusätzlich noch der Gesamteindruck der Gruppen, bestehend aus neun Mitgliedern, eine wichtige Rolle spielte“, schreibt Meyer.

Gesellschaftspolitisches Wissen war gefordert

So mussten die Gruppen zum einen „ruhig und besonnen einen klassischen, dreiteiligen Löschangriff aufbauen“, zum anderen möglichst schnell eine Leitung bestehend aus 8 C-Druckschläuchen ohne Verdrehung verlegen – die Schnelligkeitsübung. „Die dritte feuerwehrtechnische Disziplin ist ein rein theoretischer Teil, bei dem sowohl feuerwehrtechnisches als auch gesellschaftspolitisches Wissen gefordert war“, so der Sprecher.

Ihre sportliche Leistungsfähigkeit zeigten die jungen Teilnehmer beim Kugelstoßen sowie bei einem Staffellauf über 1500 Meter. In jeder Disziplin sowie dem Gesamteindruck konnten die Gruppen bis zu vier Punkte erreichen, wobei am Ende mindestens zehn Gesamtpunkte zum Weiterkommen erforderlich waren. Eine Nullwertung bei einer Teilprüfung bedeutete das Ausscheiden der Gruppe. „Leider ist dies vier der dreizehn gestarteten Gruppen passiert. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Gesamtprüfung im laufenden Kalenderjahr zu wiederholen“, erläutert Boris Meyer.

Politiker besuchten die Verleihung der Leistungsspange

Bei der Verleihung der Leistungsspange an die erfolgreichen Gruppen seien die Zuschauerränge des Waldstadions gut gefüllt gewesen. Neben den Ortsbrandmeistern, Freunden und Familien der Bewerber begrüßte Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze auch Gäste aus dem Feuerwehrwesen und der Politik. So ließen es sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Volker Brinkmann und Abschnittsleiter Süd Ralf Tiedemann nicht nehmen, an der Verleihung teilzunehmen. Mit dabei waren zudem die Bundestagsabgeordnete Katja Keul, Kultusminister Grant Henrik Tonne, Landtagsabgeordneter und stellv. Landrat Dr. Frank Schmädeke, die stellvertretende Landrätin Anja Altmann, der Vorsitzende des Ausschusses für Brandschutz und Rettungswesen, Wilhelm Schlemermeyer, der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Abdel-Karim Iraki, der Bürgermeister des Fleckens Steyerberg Marcus Meyer sowie Steyerbergs Ortsbürgermeisterin Christa Stigge.