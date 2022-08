Mehr als Bäume umarmen: Waldbaden in den Rehburger Bergen

Von: Beate Ney-Janßen

In den Rehburger Bergen lädt Britta Bruns zur Anleitung im Waldbaden ein. © Beate Ney-Janßen

Bad Rehburg – „Wir können auch gerne die Bäume umarmen“, sagt Britta Bruns und lacht. Natürlich weiß sie um den Ruf, der dem Waldbaden vorauseilt. Und nimmt es mit Humor. Bäume sind beim Waldbaden in den Rehburger Bergen dann doch nicht umarmt worden, stattdessen schlenderten alle Teilnehmer nach zwei Stunden entspannt und mit vielen neuen Eindrücken aus dem Wald.

Draußen. Das war die Überlegung, die Bruns anstellte, als Corona ihr einen Strich durch ihre Führungen als Hausdame Martha im historischen Ensemble der Romantik Bad Rehburg machte. Das Ehrenamt in der Romantik wollte sie nicht aufgeben. Weil das Ensemble Geschichte förmlich atme, wie sie sagt, und weil sich das nicht auf die Gebäude beschränke, suchte sie nach anderen Lösungen und einem neuen Schwerpunkt, den sie mit ihren eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten verknüpfen konnte. Draußen passe doch gut zu ihrem eigentlichen Metier, in dem sie Heilpraktikerin ist.

„Bleibt bei den Waldgeräuschen“

Herausgekommen ist etwas, von dem Bruns meint, dass es bereits zur Zeit der Romantik praktiziert, wenn auch nicht so genannt wurde: Im Wald baden.

Auf dem schmalen Trampelpfad, der an der am Waldrand gelegenen Friederikenkapelle vorbeiführt, stoppt Bruns zum ersten Mal und legt eine Lektion im Lauschen ein. Bequem stehen, Augen schließen und dann nur noch auf die Geräusche des Waldes hören. Der Wind rauscht in den Blättern, Vögel zwitschern. Ein Auto in der Ferne. „Bleibt bei den Waldgeräuschen“, sagt sie. Erstaunlich. Der störende Laut lässt sich tatsächlich ausblenden.

Auf dem weiteren Weg gilt es, sich auf den Boden unter den Füßen und auf das Lichtspiel am Boden zu konzentrieren. Inklusive Naschen der Brombeeren am Wegrand. „Waldbaden ist doch nichts anderes, als die Natur bewusster wahrzunehmen“, sagt Bruns. Daraus folge: Erholung und Entspannung. Hier angeleitet durch Bruns, aber durchaus überall dort alleine nachzuvollziehen, wo ein Fleckchen Natur sei.

Höhepunkt: Stopp am Feuerteich

Der Höhepunkt des kurzen Wanderweges ist der Stopp am Feuerteich. Ein Teich ist dort nur noch in nassen Monaten zu finden, jetzt wächst lediglich sattes Grün am Grund. Mit Wasser wird also auch hier nicht geplanscht. Der freie Platz vor dem Teich reicht für das Vorhaben allerdings nicht aus. Britta Bruns zieht es vielmehr den Berg hinauf. 40 Schritte hoch und jeder möge sich doch bitte einen Baum aussuchen. Zum Anlehnen, zum Spüren und, ja, bei Bedarf auch zum Umarmen.

Wer nun bereit sei, innerlich loszulassen, fühle den Wald, höre und rieche ihn. Duftet es hier nach Pilzen? Womöglich habe man den süßen Nachgeschmack der Brombeeren auf der Zunge.

Lust aufs Waldbaden?

Noch sinnlicher ist allerdings die Aussicht: über den Feuerteich, durch den Wald und direkt aufs Steinhuder Meer, auf dem weiße Segel in der Sonne tanzen. Die Waldschneise, die diese Aussicht erst möglich mache, sei bereits im 18. Jahrhundert erschaffen worden, um hochherrschaftlichen Spaziergängern Naturerlebnisse zu bieten, erzählt Bruns. Jetzt dient sie den Waldbadenden für ihre Suche nach Erholung. Manche fühlen sich jetzt nahezu beflügelt, doch mal einen Baum zu umarmen.

Lust aufs Waldbaden? Britta Bruns bietet es öffentlich am Samstag, 10. September, 11 Uhr, an mit Treffpunkt an der Romantik Bad Rehburg. Anmeldungen unter Telefon 05037/300060. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person, ermäßigt 3 Euro. Gruppen bis zu 20 Personen können sich für gesonderte Termine ebenfalls melden.