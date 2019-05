Martin Franke bleibt Bürgermeister

Martin Franke bleibt Rehburg-Loccums Bürgermeister. Mit 66,61 Prozent der Stimmen siegte er gegen seine Kontrahentin Andrea Eichner, auf die 33,39 Prozent Stimmenanteil entfielen. Als „deutliches Mandat“ für ihn bezeichnete Franke die Wahl, mit der er nun bis Ende Oktober 2026 Bürgermeister bleiben wird. Wirkliche Freude kam bei ihm dennoch nicht auf – angesichts von rund zwei Drittel der Stimmen.

Rehburg-Loccum - „Die aktuellen Diskussionen werden das Ergebnis beeinflusst haben“, sagte er. Aktuelle Diskussionen, das sind etwa die um die Straßenausbauten im Ortsteil Münchehagen und damit verbundene Beiträge der Anwohner. Dort fuhr er sein schlechtestes Ergebnis ein. Im Wahllokal im Gemeindehaus kam er auf 52,48 Prozent der Stimmen, in der Grundschule stimmten lediglich 49,58 Prozent der Münchehäger für den parteilosen Amtsinhaber. 50,42 Prozent der Stimmen gingen dort hingegen an seine Mitbewerberin Andrea Eichner, die über die Liste der Wählergemeinschaft angetreten war. Das beste Ergebnis fuhr Franke im Wahllokal des Rehburger Raths-Kellers ein – mit 76,18 Prozent.

Hatte Franke sich einen höheren Stimmenanteil erhofft, so zeigte Eichner sich ebenfalls enttäuscht über ihr Ergebnis. Sie sei traurig, sagte die 52-Jährige. Nun könne sie die vielen Ideen, die sie habe, nicht umsetzen.

Gratulationen für Franke gab es kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses von den Mitarbeitern des Rathauses mit Blumen, Umarmungen und Händeschütteln.

Die Wahlbeteiligung lag mit 55,05 Prozent rund fünf Prozentpunkte höher als bei der vorhergehenden Bürgermeisterwahl. Ungewöhnlich hoch, sagte Wahlleiter Heinz Völlers, sei der Anteil der ungültigen Stimmen mit 5,87 Prozent.

Zwei weitere Kreuze hatten die Rehburg-Loccumer am Wahltag machen dürfen. Der einzige Bewerber um das Amt des Landrates, Amtsinhaber Detlev Kohlmeier, bekam in Rehburg-Loccum 81,4 Prozent Ja-Stimmen, was exakt dem kreisweiten Ergebnis entsprach.

Bei der Europa-Wahl spiegelten sich die bundesweiten Trends ebenfalls in den Rehburg-Loccumer Ergebnissen: Erhebliche Verluste für die CDU, die auf 29,5 Prozent gegenüber 39,8 Prozent der Wahl von 2014 kam. Herbe Verluste gab es auch für die SPD mit aktuell 24,8 Prozent (34,5 Prozent in 2014). Die Grünen waren mit 19,6 Prozent (10,0 Prozent in 2014) die Gewinner des Abends. Verluste verzeichnete auch Die Linke (2,8 gegenüber 3,8 Prozent in 2014). Die FDP legte zu von 2,0 auf 4,9 Prozentpunkte. Die AfD steigerte sich von 4,9 auf 8,8 Prozent.