Marcel Bente leitet den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Marcel Bente ist der neue Leiter des Zentralen Kriminaldienstes bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. © Polizei

Mit Leitungsposten bei der Polizei kennt Marcel Bente sich aus. Leitung eines Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg (PI), Leitung des Polizeikommissariats Stadthagen, Leiter Einsatz und Verkehr bei der Polizeidirektion Göttingen.

Landkreis – Seiner Vita darf der 44-jährige Schaumburger nun auch die Position als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hinzufügen. All das hat Bente innerhalb von 24 Jahren Polizeidienst geschafft, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

„Nach der spannenden und herausfordernden Zeit in Göttingen freue ich mich sehr auf die Rückkehr in meine Heimatinspektion sowie die neuen und anspruchsvollen Tätigkeiten im Bereich des Zentralen Kriminaldienstes“, wird Marcel Bente in der Pressemitteilung zitiert. Seinem Vorgänger Andreas Tschirner spricht er dabei ein großes Lob für die „hervorragende Arbeit“ aus, die es ihm ermögliche, „auf einen fachlich und strukturell gut aufgestellten Arbeitsbereich mit hoch motivierten Mitarbeitenden“ zurückzugreifen.

Kontinuität und Orientierung sind in Phasen größerer Veränderung wichtig

„Ich bin sehr froh, dass wir Marcel Bente für diese Aufgabe gewinnen konnten. Gerade in Phasen größerer Veränderung sind auch ein bisschen Kontinuität und Orientierung für die Mitarbeitenden wichtig. Der neue Leiter ZKD kennt Land und Leute, die Bürgerinnen und Bürger und die Mitarbeitenden kennen ihn“, äußert sich Mathias Schröder, Leiter der Polizeiinspektion.

Land und Leute kenne Bente dabei nicht nur aus seiner Arbeit in der Polizeiinspektion selbst. Nach seiner Einstellung sei er in verschiedenen Dienststellen tätig gewesen, darunter in Nienburg und Bad Nenndorf. Für seine neue Stelle verfüge Marcel Bente damit über wichtiges Wissen der regionalen Besonderheiten. Nachdem er seine ersten Führungserfahrungen gesammelt hatte, qualifizierte Bente sich mittels eines Master-Studiums an der Hochschule der Polizei weiter. Zunächst ging es für ihn aber weiter an die Polizeiakademie in Nienburg, an der er einen Dozentenposten angenommen hat.

Belange der Kriminalitätsbekämpfung verlässlich und kompetent zur Seite stehen

Neben seiner Kenntnis der Region lobt PI-Leiter Mathias Schröder die „breite fachliche Expertise“ des neuen Leiters des Zentralen Kriminaldienstes. Sie werde, ist sich Schröder sicher „eine sehr gute Grundlage für seine erfolgreiche Aufgabenwahrnehmung sein“.

Bente selbst verweist darauf, dass er Teil eines Teams ist, und verspricht als dessen Leiter: „Gemeinsam werden wir dafür Sorge tragen, dass die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg den Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin für alle Belange der Kriminalitätsbekämpfung verlässlich und kompetent zur Seite stehen wird.“