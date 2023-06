Logistikzentrum in Estorf zeigt Baufortschritte

Von: Katrin Köster

Es geht voran: Das Luftbild zeigt die ersten Stützen, die bereits am Standort des Mittelweser-Parks verbaut worden sind. Gestern hatten die Bauherren zum Stützenfest an die Baustelle in Estorf-Leeseringen geladen. © BDO

Estorf – 150 Stützen stehen bereits, 700 sollen noch folgen: Sie bilden das „Skelett“ des Mittelweser-Parks, der im Estorfer Ortsteil Leeseringen entsteht. Grund genug für den Immobiliendienstleister Bentall Green Oak (BGO), den Projektentwickler thirteen seven und dem Generalunternehmer Goldbeck, am Mittwoch, 28. Juni, zum Stützenfest zu laden.

Entstehen soll am Brakenhof eine zwölf Einheiten umfassende Logistikfläche mit einer lichten Höhe von zwölf Metern und einer Fläche von 127 000 Quadratmetern. Im Mai ist die Baugenehmigung für das Projekt erteilt worden (wir berichteten). Der Einladung gefolgt waren neben Vertretern der Gemeinde Estorf auch Gäste aus acht lokalen Vereinen, um den Baufortschritt „einer der modernsten und ökologisch durchdachtesten Logistikparks Deutschlands“, wie die Bauherren ihr Projekt beschreiben, zu feiern.

Standort als Pluspunkt

Als großen Pluspunkt sehen die Bauherren einer Mitteilung zufolge den Standort des Logistikparks – zwischen den Autobahnen A1, A2, A27 und A7. Auch die Seehäfen seien gut zu erreichen. Zudem werde auf Nachhaltigkeit geachtet, geht aus dem online verfügbaren Portfolio zum Bauvorhaben hervor: So versickere beispielsweise „das anfallende Regenwasser ökologisch wertvoll direkt auf dem Grundstück“ und werde somit dem Wasserkreislauf unmittelbar wieder zugeführt. Darüber hinaus solle „ein amphibischer Lebensraum für Tiere und Pflanzen“ geschaffen und so das Mikroklima positiv beeinflusst werden. Die weiteren Grünflächen wollen die Bauherren als naturnahe Blühwiesen anlegen. Umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen sollen laut Portfolio für eine ruhige Umgebung sorgen.

„Davon sollen zukünftig nationale und internationale Nutzer aus Produktion, Handel und Logistik sowie deren Mitarbeiter profitieren – und direkt zum Baustart auch die Gemeinde Estorf“, sagte Jürgen Diehl, Managing Director bei BGO, in seiner Rede vor rund 100 Gästen an der Baustelle. Die Erdbauarbeiten begannen am 17. April, seit Mitte Juni werden erste Betonfertigteile montiert.

Erste vier Hallen sollen im ersten Quartal 2024 fertig sein

„Mit großer Freude stelle ich fest, dass wir in unserem Landkreis für ein Projekt dieser Qualität und Dimension die passenden Rahmenbedingungen und die geeignete Infrastruktur bieten. Diese Erkenntnis dürfte auch gut sein für unser regionales Selbstbewusstsein“, ordnet Landrat Detlev Kohlmeier die Bedeutung des Mittelweser-Parks für den Landkreis Nienburg ein.

Den Gastgebern zufolge sollen bis zu 100 Personen gleichzeitig beim Bau im Einsatz sein. Die Übergabe der ersten vier Hallen, die sich nach „höchsten Standards einschließlich einer Platin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)“ richten, soll im ersten Quartal 2024 erfolgen, die Fertigstellung der nächsten vier Hallen im zweiten Quartal 2024. Der dritte und letzte Bauabschnitt mit weiteren vier Hallen soll demnach im Herbst 2024 zum Einzug bereitstehen.

Beckmeyer: „Bin stolz, dass ein Projekt von dieser Größenordnung in unserer Samtgemeinde verwirklicht wird“

Jens Beckmeyer, Bürgermeister der Samtgemeinde Mittelweser, äußerte sich ebenfalls positiv zum Ausbau des Industriegebietes Leeseringen: „Ich bin stolz, dass ein Projekt von dieser Größenordnung in unserer Samtgemeinde verwirklicht wird und sehe hier eine deutliche Signalwirkung für weitere Ansiedlungen in der gesamten Region! Es zeigt mir, dass Industriegebietsflächen im ländlichen Raum gefragt sind, wenn diese zur Verfügung stehen.“ Beckmeyer wünschte den Investoren und zukünftigen Unternehmen „viel Erfolg am neuen Standort“.

„Wir sind froh über die Ansiedlung des Mittelweser-Parks“, sagte laut Mitteilung Jens Lange, Bürgermeister der Gemeinde Estorf. Er ergänzt: „Wir hoffen für unsere Gemeinde natürlich auf positive Effekte dieses außergewöhnlichen Großvorhabens, dessen Entstehung bereits seit einigen Wochen für sehr viel Aufsehen sorgt. Genauso wie die Investoren sind wir an einem dauerhaft guten Miteinander und an einer guten Nachbarschaft interessiert – auch mit den zukünftigen Mietern, auf die wir jetzt schon gespannt sind.“

Als positive Geste zum Einstand gab es Geldspenden an den Kindergarten „Kinder(t)räume“ in Leeseringen, die Freiwillige Feuerwehr Estorf, die Freiwillige Feuerwehr Leeseringen, die Jugendfeuerwehr Estorf, die Fußballvereine SV BE Steimbke und RW Estorf-Leeseringen sowie den Ortsverein Estorf-Leeseringen im Deutschen Roten Kreuz.

Kommentar: „Der schale Beigeschmack von Seite 13“

von Katrin Köster Die neuen Nachbarn stellen sich vor – und großzügig sind sie offenbar auch: Die Bauherren des Mittelweser-Parks unterstützen lokale Vereine sowie Institutionen mit Spenden und versprechen Arbeitsplätze in einem Gebiet, das als ländlicher Raum mit Job-Alternativen eher spärlich gesegnet ist. Kein Wunder also, dass sich Landrat und Bürgermeister über die „Zugezogenen“ freuen.

Der Blick in das online gestellte Portfolio des Mittelweser-Parks macht aber stutzig. Konkret geht es um die Seite 13, dort steht unter dem Punkt „Demografie“, dass bei einer Gesamt-Arbeitslosenzahl im Landkreis Nienburg von 3 607 Personen 200 aus dem Logistikbereich kommen. Mieter der Mittelweser Park-Flächen könnten diesen Personenkreis als potenzielle Mitarbeiter in Betracht ziehen, wirbt Bentall Green Oak. So weit, so gut.

Der folgende Absatz lässt die neuen Nachbarn allerdings in keinem guten Licht dastehen: Sie werben damit, dass in der Region Nienburg „das Einkommensniveau vergleichsweise niedrig“ sei. Wie bitte?! Dass Beschäftigte in dieser Region niedriger entlohnt werden als anderswo bewirbt Bentall Green Oak offensiv als Standortvorteil.

Das mag aus Investorensicht wirtschaftlich konsequent durchdacht sein, aber für einen neuen Nachbarn ist das schlechte Kinderstube. Angesichts der Inflation mit all ihren negativen Folgen für die Beschäftigten in den niedrigen und mittleren Einkommensklassen ist diese Art von Standortwerbung ein Schlag ins Gesicht.