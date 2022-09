„Sing mit!“: Chorfestival im Kreis Nienburg

Von: Katrin Köster

Singen hat für den Menschen viele positive Eigenschaften – sowohl für den Körper, als auch für den Geist. Wer singt oder auch nur redet, nutzt bereits mehr als 100 Muskeln. Für die Glückshormone wollen bei „Sing mit!“ insgesamt vier Schulchöre aus dem Landkreis Nienburg sorgen. © Peter Franz / pixelio

Landkreis – Es ist höchste Zeit, dass die Kinder und Jugendlichen im Landkreis wieder eine Bühne bekommen, finden die Mitglieder des Lions Club Grafschaft Hoya. Das nehmen sie wörtlich und planen für den Sonntag, 9. Oktober, eine neue Auflage des Musical-Wettbewerbes „Sing mit!“ – diesmal in Form eines Festivals. Vier Chöre aus dem Landkreis machen mit.

Bereits seit 2014 veranstaltet der Lions Club Grafschaft Hoya diesen Wettbewerb, zuletzt im März 2020. Dann kam die Corona-Pandemie. Stefan Meyer ist Pressesprecher der Lions und freut sich, dass die jungen Sänger und Sängerinnen wieder die Gelegenheit bekommen, zu zeigen, was sie können. „Wir hatten den Wettbewerb wegen der Pandemie immer wieder verschoben. Aber jetzt glauben wir, dass der Zeitpunkt richtig ist“, sagt er mit Blick auf das Infektionsgeschehen, aber eben auch auf die Bedürfnisse der Jugend. Meyer zufolge habe sich eine Arbeitsgruppe der Lions mit dem Thema beschäftigt und die Planungen aufgenommen. „Wir finden, dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin viel zu sagen haben“, betont Meyer. Gerade in der Zeit nach Corona gelte es, viel nachzuholen und aufzuarbeiten. Angesichts der Situation haben sich die Ausrichter indes entschieden, in diesem Jahr aus dem Wettbewerb ein Festival zu machen. „Die Vorbereitung der Schulchöre gestaltet sich bis heute schwierig, und einige sind auch noch nicht wieder gestartet.“ Meyer zufolge sollen daher auch alle Teilnehmer den gleichen Preis erhalten. Was ausgelobt wird, steht noch nicht fest. Die Gespräche mit den Sponsoren laufen, ergänzt der Sprecher.

Vier Chöre treten am 9. Oktober auf

Fest steht aber, dass vier Ensembles ihr Können zeigen wollen: Der Chor des Nienburger Marion-Dönhoff-Gymnasiums sowie der Chor der Nienburger Albert-Schweizer-Schule. Auch das Gymnasium Stolzenau ist mit seinem Chor vertreten, ebenso das Johann-Beckmann-Gymnasium aus Hoya.

Derzeit laufen die Chorproben und die Vorbereitung auf Hochtouren, berichtet Meyer. „Ich habe gehört, dass die Albert-Schweitzer-Schule ihr Programm etwas abgeändert hat“, ergänzt er. Wie das Programm genau aussieht, verrät er noch nicht. Auch die genauen Zeiten und der Ablauf sind noch „in Arbeit“. Stefan Meyer kündigt für die nächsten Wochen diese Details an. Mit dem Festival will der Lions Club Hoya den Chören einen Anreiz liefern und sie dazu ermutigen, sich wieder zu treffen und die Arbeit an der Stimme wieder aufzunehmen: „Viele junge Menschen haben Ideen und wollen ihr Repertoire anpassen. Viel zu lange konnte und durfte nicht miteinander gesungen werden, was auch das gemeinsame Üben bis heute verhindert oder stark eingeschränkt hat. In vielen Schulen ist der Chorbetrieb zum Erliegen gekommen und wird nur zögerlich und sicherlich nicht mit höchster Priorität wieder anlaufen“, meint Meyer.

So geht es weiter In den folgenden Wochen stellen wir in loser Folge die vier teilnehmenden Chöre des Festivals vor.