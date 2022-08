Lifestyle von mehr als 100 Ausstellern bei Landpartie im Kloster Schinna

Teilen

Kunst und Praktisches für drinnen und draußen sind nur einige der Angebote der Landpartie-Aussteller. © Messen & Ausstellungen Rainer Timpe

Veranstalter freuen sich vom 26. bis 28. August in Kloster Schinna bei Stolzenau auf mehr als 100 Aussteller für Mode, Schmuck, Gartenmöbel, Floristik, Kunst und vielem mehr.

Stolzenau – Endlich wieder eine Landpartie auf dem Gelände des altehrwürdigen Klosters Schinna bei Stolzenau. Nachdem im vergangenen Jahr die beliebte Garten-Messe wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden konnte, freut sich Veranstalter Rainer Timpe nun auf mehr als 100 Aussteller, die in Stolzenau Mode und Schmuck, Gartenmöbel, Floristik, Kunst und Praktisches, Seltenes und Exotisches präsentieren werden. Öffnen wird die Landpartie unter dem Motto „Sommer, Sonne, Lebensfreude“ von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. August.

Der Piglet Circus ist in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt im Programm, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Show auf der Landpartie-Bühne zeigen Sarah Schwarz und Sergio Nguyen dreimal am Nachmittag ein komplettes Zirkusprogramm. 25 Minuten gibt es für Besucherinnen und Besucher dann Luftakrobatik, Comedy, Tierdressur und Zauberei zu sehen.

Der Piglet Circus soll dieses Jahr die Besucherinnen und Besucher der Landpartie begeistern. © Privat

Zum Rahmenprogramm gehören auch die Spaß-Musiker der Dixi-Band „Tuba Libre“ und am Sonntag das Trio „Die kleine Dorfkapelle“. Es ist ein Programm, das nach Darstellung des Veranstalters für jeden Geschmack etwas biete.

Landpartie hat sich zum Fest für Wein- und Sektliebhaber entwickelt

Rainer Timpe erinnert, dass die Landpartie sich in den vielen Jahren ihres Bestehens weiterentwickelt habe, unter anderem auch zu einem Fest der Wein- und Sektliebhaber gemausert habe. Es dürfen auch 2022 wieder Weingüter unter den Ausstellern erwartet werden.

Der Piglet Circus soll dieses Jahr die Besucherinnen und Besucher der Landpartie begeistern. © Privat

Parallel zu der Messe werden auch in diesem Jahr wieder Klosterführungen angeboten. Die Geschichte der Klosterbrüder reicht in Schinna bis ins Jahr 1148 zurück. Graf Wilbrand I. von Hallermund hatte in diesem Jahr zu Ehren des Heiligen Vitus ein Benediktinerkloster gegründet und eine dreischiffige große romanische Basilika errichten lassen. Sie wurde allerdings 1342 beim sogenannten Magdalenen-Hochwasser zerstört und durch eine kleinere gotische Kirche ersetzt, die Graf Erich IV. 1537 abreißen ließ, um die Steine zum Bau eines Schlosses zu verwenden. Für die nach der Reformation im Kloster verbleibenden Mönche wurde 1540 eine Notkirche errichtet, die als gründlich gekalkter Schweinestall bis heute überlebte und seit mehr als zehn Jahren von der Stiftung Kloster Schinna liebevoll gepflegt wird.

Geöffnet ist die Landpartie am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. An der Tageskasse kostet das Eintrittsticket 12 Euro, online kann das Ticket für 10 Euro plus Vorverkaufsgebühr erworben werden. Kinder und Jugendliche haben bis 18 Jahre im Familienverbund freien Eintritt.

Tickets www.landpartie-nienburg.de