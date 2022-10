„Liebeserklärung an den Fußball“: Arnd Zeigler kommt ins Nienburger Theater

Arnd Zeigler ist nicht nur Stadionsprecher bei Werder Bremen und beliebter TV-Moderator, im Juli wurde er sogar vom DFB mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet. Am 15. November ist er im Nienburger Theater zu sehen. © Max Hartmann

Neben seiner WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ist Moderator Arnd Zeigler seit 2018 auch live auf der Bühne zu erleben. Am Dienstag, 15. November, um 20 Uhr kommt er zum zweiten Mal ins Nienburger Theater, diesmal mit seinem neuen Bühnenprogramm „Hat schon Gelb“. „Eine Liebeserklärung an den Fußball“, wie er selbst sein Programm beschreibt.

Nienburg – Wer die Fernsehsendung kennt, der weiß, was man von dem Live-Pendant erwarten kann. Torjubel, Interviews, Journalistendeutsch – eine Komposition von und für den Fußball. Arnd Zeigler möchte sein Publikum vor allem an den Spaß am Fußball erinnern und den Ursprung der Faszination an dem Sport wieder ans Licht bringen. Qualifiziert ist er dafür allemal – sogar vom DFB persönlich.

Im Juli dieses Jahres wurde Arnd Zeigler mit dem Fair-Play-Preis als „Fairster Profi“ ausgezeichnet. Besonders sein Verhalten beim Nordderby am 7. Spieltag der letzten Saison zwischen dem SV Werder Bremen und dem HSV im Weserstadion brachte den DFB zu dieser Entscheidung. Werder stand durch eine Rote Karte nur noch mit zehn Mann auf dem Platz und als dann auch noch ein traumhaftes Freistoßtor von Marvin Ducksch wieder aberkannt wurde, tobten die Bremer Fans. Erst durch Arnds ruhige und sachliche Erläuterung der Schiedsrichterentscheidung über die Stadionlautsprecher, konnte die sowieso schon hitzige Situation entschärft werden und das Spiel auf und neben dem Platz fair beendet werden, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Sein Buch erschien während der Corona-Pandemie

Zwei Jahre konnte Arnd Zeigler unbeschwert durch Deutschland touren, ehe ein gewisses Virus die gesamte Welt, insbesondere Live-Events, zum Innehalten gezwungen hat. In dieser Zeit erschien auch sein Buch „Traumfußball – Wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann“, mit dem Arnd Zeigler im Sommer 2021 einige Open-Air-Lesungen geben konnte. Mittlerweile kann Arnd Zeigler mit dem neuen Programm „Hat schon Gelb!“ in gewohnter Manier die Fußballherzen seines Publikums mit den komischsten Anekdoten höherschlagen lassen. Auf der Bühne zeigt er die verrücktesten „Kacktore“, die lustigsten Interview-Versprecher und teilt weitere sonderbare Geschichten aus der Fußballwelt.

Die Show am 15. November ist ein Nachholtermin von 2021. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Es sind noch Karten erhältlich unter 05021/87356, Fax 05021/8758356, per E-Mail an theaterkasse@nienburg.de, im Internet unter theater.nienburg.de sowie in der Theaterkasse im Stadtkontor.