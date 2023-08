Liebenau bekommt Fördergelder für Quartiersprojekt

+ © Gemeinde Das Team Gemeinwesenarbeit Liebenau freut sich über eine weitere Förderung (v.li.): Nataliia Cherniak, Emma Naumann, Matthias Mente, Olga Köhn, Nicolas Mews, Bürgermeisterin Margit Schmidt, Ratsherr Dr. Jan Peter Peczat, Samtgemeindebürgermeister Wilfried Imgarten, Projektleiterin Marthe Nietfeld und Fachbereichsleiter Dieter Korte. © Gemeinde

Liebenau ist grün, idyllisch gelegen – doch es gibt einige Defizite, die die Kommune gerne beheben möchte. Da kommt die gute Nachricht aus Hannover sehr gelegen.

Liebenau – Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Gute Nachbarschaft 2023“ ist Liebenau Ende Juni unter 45 Projekten ausgewählt worden – und darf für das Projekt „Gemeinwesen Liebenau 2.0“ über einen Zeitraum von drei Jahren mit Fördergeldern in Höhe von rund 180 000 Euro rechnen. Das bestätigte die Samtgemeinde Weser-Aue auf Nachfrage dieser Zeitung.

Wo hakt es genau? Dieser Frage sind die Verantwortlichen der Samtgemeinde Weser-Aue nachgegangen. Projektleiterin Marthe Nietfeld vom kommunalen Quartiersmanagement hat Liebenaus Schattenseiten für die Jury zusammengefasst: „Liebenau ist geprägt von Gebieten, die mangelhaft integriert und von Ausgrenzung betroffen sind. Die Wohngebäude weisen bauliche Mängel auf, der Wohnraum ist günstig, teils überbelegt, und zieht Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen an“, heißt es auf der Projektwebseite.

+ Sanierungsbedürftige Gebäude wie dieses gibt es mehrere in der Ortschaft. © Kommune

Ein weiteres Problem: „Der landkreisweit höchste Ausländeranteil, besonders unter den EU-Zugewanderten, für die die betroffenen Gebiete in der Hoffnung auf eine Beschäftigung im Niedriglohnsektor beliebte Ankunftsorte sind, führt zu immensen soziokulturellen Differenzen“, heißt es weiter.

Die Fluktuation in Liebenau sei sehr hoch, die Motivation zur Aufwertung des Wohnumfeldes und die Etablierung von nachbarschaftlichem Miteinander seien entsprechend gering.

„In der Öffentlichkeit haben diese Gebiete ein sehr negatives Image, sie werden von Anwohnern benachbarter Gebiete gemieden, teilweise kommt es zu Leerständen in diesen Grenzbereichen, Abgrenzungstendenzen drohen sich zu verschärfen“, schreibt Nietfeld in der Bewerbung weiter. Exemplarisch für ein „besonders benachteiligtes Gebiet“ stehe die Waldsiedlung. „Sie befindet sich in Ortsrandlage ohne Anbindung an den ÖPNV (Red: Öffentlicher Personennahverkehr), die Gebäudestruktur stellt ein geschlossenes homogenes Ensemble dar“, ist dort zu lesen. Erbaut worden sei die Waldsiedlung in den 1930er-Jahren als Wohnsiedlung für Arbeiter der einst ansässigen Munitionsfabrik. Heute stünden die Gebäude „mit mangelnder Substanz“ unter Denkmalschutz.

Wohnraum ist günstig, die Bewohnerschaft stark heterogen

Ein weiterer Punkt: „Der Wohnraum ist günstig, die Bewohnerschaft stark heterogen. Eine gemeinsame Identität als Nachbarschaft und Identifizierung mit dem Wohnumfeld fehlt, das Konfliktpotenzial ist erhöht“, stellt das Team des kommunalen Quartiersmanagements fest. „Das negative Image als sozialer Brennpunkt belastet die Siedlung bis heute, die Bewohnerschaft bleibt vom Liebenauer Ortsgeschehen ausgeschlossen.“

Hier setzt die Zielsetzung des Wettbewerbes an: Das Bauministerium fördert „modellhafte Projekte zur Entwicklung von Quartieren mit besonderem Unterstützungsbedarf“, heißt es in einem Schreiben an die Presse. Insgesamt befinden sich drei Millionen Euro in diesem Fördertopf. „Die Förderungen können und werden bereits in 2023, konkret ab September 2023, von der NBank bewilligt und können dann beginnen. Der Start hängt vom jeweiligen Projekt(-antrag) ab und ist unterschiedlich“, erläutert Miriam Schiller vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung auf Anfrage dieser Zeitung.

Bewohner sollen als „Experten ihres Quartiers“ mit einbezogen werden

„Zusammen mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern vor Ort können nun Defizite insbesondere im Flecken Liebenau weiter bearbeitet werden“, freut sich Dieter Korte, Fachbereichsleiter Bau- und Ordnungswesen in einer Pressemitteilung. Handlungsbedarf besteht laut Korte besonders bei der „Modernisierung von Wohngebäuden, bei der Minderung der Emissionsbelastungen, bei der Steigerung der Attraktivität des Wohnumfeldes sowie der Verbesserung der Aufenthaltsqualität von Frei- und Grünflächen“.

Dabei sollen die Bewohner dem Konzept zufolge als „Experten ihres Quartiers“ mit einbezogen werden. Sie sollen deshalb von Beginn an bei Veränderungen mitbestimmen und -wirken. „Das ist manchmal sehr herausfordernd, da im Flecken Liebenau viele Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenswelten und Kontexten leben“, meint Marthe Nietfeld.

„Wenn es uns allerdings gelingt, dass sich diese Menschen gemeinschaftlich für eine gute Sache engagieren, dann liegt in dieser Herausforderung auch eine große Chance: Das Wohnumfeld kann gemeinsam aufgewertet und der soziale Zusammenhalt im Ort gestärkt werden“, hofft die Projektleiterin.

Weitere Infos

Die Wettbewerbsunterlagen sind einsehbar unter https://www.gwa-nds.de/antrag/gemeinwesen-liebenau-1579.