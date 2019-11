Cor Leonis-Adventskalenderverkauf startet

Vorfreude auf Adventszeit beginnt

+ Die Schüler der dritten und vierten Klasse der Grundschule Haßbergen haben das Thema „Häuser im weihnachtlichen Glanz“ mit viel Engagement und Freude umgesetzt.

Nienburg - Mit dem Verkauf des Lions-Adventskalenders beginnt bei so manchen jungen wie erwachsenen Nienburgern die Vorfreude auf die Adventszeit. Wie in jedem Jahr bietet der Nienburger Lions Club Cor Leonis auch aktuell wieder einen klassischen Adventskalender an.