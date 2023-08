Landwirt aus dem Landkreis Nienburg hinterzieht Lohnsteuer

Von: Wiebke Bruns

Mit einer „Stecherprämie“ möchte ein Landwirt seine Mitarbeiter zu Akkordarbeit motivieren. Diese ist im vorliegenden Fall nicht korrekt versteuert worden. © Philipp von Ditfurth /DPA

Für seine ausländischen Saisonarbeitskräfte hatte ein Landwirt aus dem Landkreis Nienburg rund 100 000 Euro zu wenig Lohnsteuer gezahlt. Die entstandenen Steuerschulden hat er mittlerweile beglichen, doch strafrechtlich war das Ganze noch nicht abgeschlossen.

Verden/Landkreis –Neun Jahre nach der ersten Tat musste sich der 60-Jährige vor dem Verdener Amtsgericht verantworten.

Begonnen hatte es mit unrichtigen Lohnsteueranmeldungen für das Jahr 2014 beim Finanzamt in Nienburg. Die zuständigen Finanzbehörden hatten die nach ihren Berechnungen jährlich hinterzogenen Summen einfach durch zwölf geteilt. Jeder Monat stellte in einem nicht akzeptierten Strafbefehl eine der 36 Taten aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 dar. Im ersten Jahr seien es monatlich 1073 Euro gewesen. Für 2015 wurden 683 berechnet und für 2016 monatlich 1620 Euro. Macht in der Summe 40512 Euro.

Bonuszahlung für Spargelstecher

Diese Vorgehensweise wurde von Verteidiger Raban Funk kritisiert. Seinem Mandanten werde eine Strafbarkeit in Monaten vorgeworfen, in denen wegen der Saisonarbeit keine Strafbarkeit vorliege. Es sei möglich, dies genau zu berechnen, auch wenn es viel Arbeit für die Finanzbehörden bedeute.

Und er betonte: „Lohnsteuer wurde abgeführt.“ Es gehe bei den Vorwürfen um die sogenannte „Stecherprämie“. Funk erklärte diese mit einer Art Bonuszahlung für Spargelstecher, „um Akkordarbeit Munitionsfutter zu geben“. Diese sei nur „punktuell“ angefallen und stets dokumentiert worden.

Der zweite, jedoch vom Amtsgericht nicht erlassene Strafbefehl, die Staatsanwältin sprach deshalb von einer Anklage, umfasste Zeiträume aus den Jahren 2017 und 2018. Hier monierte der erfahrene Strafverteidiger, dass wieder nur geschätzt worden sei, statt konkrete Berechnungen vorzunehmen.

Strafzahlung kommt Kinderhospiz zugute

Außerdem sei zu berücksichtigen, dass bei einer Verurteilung ein Härteausgleich vorgenommen werden müsse. Dabei spielten frühere Verurteilungen eine Rolle. Die Staatsanwältin wies jedoch daraufhin, dass die „zweite Anklage“ in einen Zeitraum falle, in dem der Angeklagte bereits unter Bewährung stand. Ob sich bei neuen Berechnungen zu den Schadenssummen viel anderes ergeben würde, stellte ein Vertreter des für Fahndung und Strafsachen zuständigen Finanzamtes Lüneburg in Frage. „Vielleicht wird es auch schlechter“ und drei bis vier Monate würde man für die Berechnungen benötigen.

Nach Austausch aller Argumente ging es um die Höhe einer Geldauflage, die bei einer von dem Verteidiger vorgeschlagenen Einstellung von dem Angeklagten zu zahlen wäre. Die Staatsanwältin und der „Steuerfahnder“ zogen sich zweimal zu einer Beratung zurück, parallel dazu der Verteidiger mit seinem Mandanten. Erst ging es um die Frage einer Einstellung, dann um die im Gegenzug zu zahlende Summe.

Geld für Staatskasse

Am Ende einigten sich alle auf 20 000 Euro. Der 60-Jährige sprach sich für einen guten Zweck als Empfänger aus, und bat um eine Ratenzahlung. Einig waren sich alle, die Summe aufzuteilen und weil die sechs Raten gleichhoch sein sollten, wurden 19 800 Euro festgelegt.

Das Kinderhospiz Löwenherz in Syke kann sich nun auf 9900 Euro freuen. Diesen Betrag sollte auch das Tierheim Verden erhalten. Doch während der Richter auf der Homepage nach der Kontonummer suchte, appellierte der Mitarbeiter der Steuerfahndung für die Staatskasse. Mit Erfolg. Diese bekommt nun die anderen 9900 Euro. Pech für das Tierheim.