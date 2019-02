Landkreis Nienburg: Welle falscher Polizei-Anrufe 

Landkreis Nienburg - Die Polizeiinspektion Nienburg warnt vor einer neuen Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter. Laut Pressemitteilung häufen sich derzeit in ganz Deutschland die versuchten Betrugsdelikte.

In der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg seien innerhalb kurzer Zeit 60 ähnlich gelagerte Fälle bekannt geworden. Es blieb ausnahmslos bei Betrugsversuchen betont Pressesprecher Axel Bergmann in seiner Nachricht. Allerdings haben die Beamten in persönlichen Gesprächen mit den Betroffenen deutlich bemerkt, wie belastend allein die Anrufe für die zumeist über 70-jährigen Seniorinnen und Senioren waren.

Immer wieder sei zum Ausdruck, mit welchem Druck und welcher Überzeugungskraft die Täter vorgingen. So wurde den Angerufenen sofort empfohlen, zur Sicherheit die 110 zurückzurufen, aber vorher nicht aufzulegen. So blieb der Täter in der Leitung und tat so, als sei er aus der Notrufzentrale. Auch die Möglichkeit, eine fremde Telefonnummer, sogar die der Polizei, im Display anzeigen zu lassen, sei von den Tätern häufig genutzt worden.

Senioren haben Angst

Die Situation hinterlasse bei vielen älteren Menschen ein Gefühl der Angst. Die meisten Anrufe gingen am 24. und 25. Januar im Bereich der Stadt Nienburg sowie einiger Stadtteile ein. Der Trend setze sich jedoch fort. Auch am vergangenen Wochenende wurden wieder 6 Anzeigen gefertigt.

„Wir wünschen uns, dass das Thema im Familienkreis, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft und bei sonstigen Gelegenheiten weitergetragen wird und jede Frau und jeder Mann weiß, wie sie oder er sich verhalten sollte, nämlich: Einfach Auflegen!“, rät der Polizeisprecher abschließend.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

