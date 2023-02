Landkreis Nienburg sucht Pflege- und Adoptiveltern

Jennifer Schoon und Elke Petersen (v.l.) vom Pflegekinderdienst informieren über das Pflegekinderwesen und Adoptionen. © Landkreis Nienburg

Landkreis – Der Landkreis Nienburg sucht Familien, die zeitweise oder auf Dauer ein Kind bei sich aufnehmen. Für alle, die sich schon länger mit diesem Gedanken auseinander setzen, aber auch für diejenigen, die erst einmal Informationen zu diesem Thema haben möchten, ist am Mittwoch, 15. Februar, um 19.30 Uhr ein Info-Abend in der Beratungsstelle an der Rühmkorffstraße 12 in Nienburg geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jedes Jahr werden im Kreis immer wieder Kinder in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien untergebracht. Eine konkrete Zahl kann Lutz Sommerfeld vom Team Kinderpflegedienst auf Nachfrage nicht nennen. Die werde derzeit ermittelt, sagt er.

Was muss eine Familie mitbringen, wenn sie sich um ein Pflege- oder Adoptivkind kümmern möchte? Es sollte Sommerfeld zufolge schlicht eine Herzensangelegenheit sein, sich um ein Kind kümmern zu wollen. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen können „aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben“, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. Das Jugendamt bevorzuge den Aufenthalt eines Pflegekindes in einer Familie vor einer Heimunterbringung, heißt es weiter.

Daher sucht der Pflegekinderdienst Familien und Einzelpersonen, die ein Kind für einen befristeten Zeitraum oder auf Dauer bei sich aufnehmen. „Wir wollen allen Kindern die Möglichkeit geben, in einer Pflege- oder Adoptivfamilie aufzuwachsen. Denn Kinder, die in einer Familie groß werden, haben als Erwachsene eher die Chance auf ein selbst bestimmtes, eigenständiges Leben“, sagen Jennifer Schoon und Elke Petersen vom Pflegekinderdienst. In einer Pflege- oder Adoptivfamilie würden die Kinder ein funktionierendes Familiensystem erleben. Die dort gesammelten Erfahrungen seien prägend für den Umgang mit ihren eigenen Kindern. kat