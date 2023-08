Landkreis Nienburg: NGG prangert Lohn-Diskriminierung an

Jung, engagiert und unterbezahlt, so bewertet die NGG die Stellung minderjähriger Ferienjobber in zahlreichen Branchen. © NGG

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) fordert die Zahlung des Mindestlohns auch an minderjährige Ferienjobber.

Landkreis Nienburg – Vom Mindestlohn gibt es eine Ausnahme. Und die schmeckt der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) überhaupt nicht, denn sie führe dazu, dass Jugendliche als „Beschäftigte zweiter Klasse“ behandelt würden. In einer Pressemitteilung prangert die NGG diesen Umstand an und fordert, die „Alters-Lohn-Diskriminierung“ für unter 18-Jährige zu beenden.

Kein Mindestlohn für Minderjährige: ein Unding

Dass es überhaupt möglich sei, Minderjährigen weniger als den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen, nennt Lena Lange, Geschäftsführerin der NGG-Region Hannover, in einer Pressemitteilung „schon ein Unding“. Für sie gelte ganz klar, dass Angestellte, egal ob in Hotels, Biergärten, Restaurants oder anderen Betrieben ihrer Leistung entsprechend bezahlt werden müssen: „Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass Beschäftigte, die exakt die gleiche Arbeit machen, auch gleich bezahlt werden – egal, ob sie über oder unter 18 Jahre alt sind. Auch ein 17-jähriger Schüler, der in den Ferien beispielsweise als Sommerverstärkung im Restaurant kellnert, sollte dem Chef mindestens 12 Euro pro Stunde wert sein.“

Dabei betont die NGG-Geschäftsführerin, dass dies nur als Minimalforderung verstanden werden kann, denn im von ihr skizzierten Optimalfall würden sich die Betriebe an die Tarifverträge halten und diesen entsprechend bezahlen.

Neben dem Fairness-Aspekt vermisst Lena Lange auch Wertschätzung, die sich in einer fairen Bezahlung ausdrücke. Denn es sei ja nicht nur so, dass Jugendliche einen Ferienjob annehmen, weil sie Geld benötigen, sie erhalten diese Anstellung eben auch, weil die Gastro-Branche Personal brauche. Wer eine „wichtige Arbeitsunterstützung auf Zeit“ sei, der dürfe keine Niedriglöhne erhalten.

Lena Lange: 2023 soll der letzte Sommer sein in dem Minderjährige im Kreis Nieburg keinen Mindestlohn bekommen

Lena Lange hofft, dass der „Ferienjobber-Sommer 23“ die letzte Saison war, in der die unter 18-Jährigen im Kreis Nienburg keinen Anspruch auf den Mindestlohn haben. Das Thema sei mittlerweile in der Bundespolitik angekommen. Die Geschäftsführerin der NGG-Region verweist hierzu auf Äußerungen des Generalsekretärs der SPD, Kevin Kühnert, der ebenfalls eine Abschaffung der Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn für Ferienjobber gefordert habe.

Neben der fehlenden Auszahlung des Mindestlohns an viele Minderjährige stört Lena Lange eine weitere Entwicklung: Die beschlossene Neufassung der Lohnuntergrenze auf 12,41 Euro (2024) beziehungsweise 12,82 Euro (2025) sieht sie laut der NGG-Mitteilung als unzureichend an. Sie gehe „völlig an der Lebensrealität von Millionen von Menschen vorbei und passt angesichts der hohen Inflation überhaupt nicht in die Welt“.