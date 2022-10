Landgericht nach Prügelattacke: Urteil in erster Instanz „zu milde“

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Zwei prügelnde Nienburger haben Berufung gegen eine erhaltene Bewährungsstrafe eingelegt. Das Landgericht hat die Strafe nun aber bestätigt.

Verden/Nienburg – Zwei gegen sieben – bei diesem ungleichen Verhältnis waren nicht die Opfer in der Minderheit, sondern die Angreifer. Diese Rolle hatte bereits das Amtsgericht Nienburg den beiden heute 30 Jahre alten Angeklagten zugeordnet und sie wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das Landgericht Verden hat das Urteil in einem Berufungsverfahren bestätigt.

Ein Betroffener erleidet dauerhafte Schäden am Ohr

Die beiden Nienburger schlugen zur Überzeugung von Amtsgericht und Landgericht in der Nacht zum 23. August 2020 auf die Männer der anderen Gruppe ein, die sich auf dem Weg in Richtung Schlossplatz befand. In der Nienburger Fußgängerzone waren sie sich in Höhe des Geschäftes „Schuhpark“ begegnet.

Dabei sollen die Angeklagten zunächst etwas in Richtung der Gruppe gerufen haben. Dann sei einer der beiden 30-Jährigen mitten durch die Gruppe durchgegangen und soll einen Mann angerempelt haben.

Bei den anschließenden Schlägen verlor ein Geschädigter seine Brille. Während die Gruppe schon weiterging, suchte er diese. „Kurz darauf kamen die beiden Angeklagten zurück und schlugen weiter auf ihn ein. Er hielt sich schützend die Hände vors Gesicht“, stellte das Amtsgericht fest. Später wurde der heute 23-Jährige aus Bücken mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht und ihm bei einer „ambulanten Operation eine Schiene auf das Trommelfell gelegt“. Soweit die Feststellungen des Amtsgerichts.

„Die haben uns schon so komisch angeguckt“, berichtete ein 22-Jähriger im Berufungsverfahren. Einer habe erst gerempelt, dann sind sie „von hinten auf uns los“. Selbst habe er einen Faustschlag ins Gesicht abbekommen. „Die waren nicht mehr zu halten“, sagte er über die Angeklagten. „Ruckzuck war die Polizei da“, erinnert sich der Zeuge.

Regeln erlauben keine Verschlimmerung der Strafe

Während die Zeugen aussagen mussten, haben die Angeklagten von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemachten. Deren Verteidiger forderten jeweils einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft sah die gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung nach der erneuten Beweisaufnahme bestätigt. Kernvorwurf sei, dass der Geschädigte mit der verlorenen Brille von zwei Personen verprügelt wurde. Die vom Nienburger Strafrichter verhängten sieben beziehungsweise acht Monate seien schon sehr niedrig bemessen.

Die Berufung der Angeklagte wurde von der 21. Kleinen Strafkammer verworfen. „Wir sind überzeugt, dass sich der Sachverhalt im wesentlichen genauso abgespielt hat, wie in der Anklage und im Urteil beschrieben“, hieß es in der Urteilsbegründung. „Die Angeklagten suchten Streit“, stellte Richter Christoph Neelsen als Vorsitzender fest.

Einer der Geschädigten habe eine „bleibende Schädigung des Gehörs“ davon getragen. „Ohne seine Brille konnte er der Gruppe nicht folgen“, sagte der Vorsitzende. „Während er seine Brille suchte und keine Konfrontation“, seien die Angeklagten auf ihn zu und „beide haben auf ihn eingeschlagen.

„Sie sind nach unserer Auffassung nicht nur milde, sondern zu milde angefasst worden“, so der Vorsitzende über die Strafhöhen. „Man hätte sie deutlich härter anpacken können.“ In zweiter Instanz waren höhere Strafen wegen des Verschlechterungsgebotes nicht möglich.

Eine verminderte Schuldfähigkeit wegen 1,47 beziehungsweise 1,86 Promille zum Tatzeitpunkt ließ die Kammer nicht gelten. Ein Angeklagter muss als Bewährungsauflage 360 Euro an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei zahlen. Der andere 900 Euro an den Verein „Ärzte ohne Grenzen“.