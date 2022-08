Landesberger Johanniter ziehen positives Mythodea-Fazit

Mal mittendrin, mal nur in Sichtweite, nie aber sind die Johanniter beim „Conquest of Mythodea“ weit weg. Wenn sie gebraucht werden, sind die Helfer in kürzester Zeit da. © Privat

Die Johanniter haben bei Conquest of Mythodea weniger Einsätze als in manch anderem Jahr gezählt. Nach Kreislaufproblemen war eine Reanimation notwendig.

Landesbergen/Brokeloh – Fünf Tage, 10 000 Teilnehmende, haufenweise Schwerter, Äxte und Streitkolben. Für Live-Rollenspieler aus der ganzen Welt ist das „Conquest of Mythodea“ auf dem Rittergut Brokeloh einer der Jahreshöhepunkte, für die Johanniter vom Ortsverband Landesbergen ein langer Einsatz, bei dem sie rund um die Uhr in Tag- und Nachtschichten bereitstehen, um Hilfesuchende zu versorgen. 735 Patienten seien es in diesem Jahr gewesen, ziehen die Johanniter nun eine sehr positive Bilanz.

Insektenstiche sind das große Thema beim Conquest of Mythodea

Das größte Thema waren nicht etwa Fleischwunden – es werde schließlich mit weich gepolsterten „Waffen“ gespielt –, sondern Insektenstiche. Vorbereitet waren sie, wie seit dem Beginn des Fantasy-Festivals 2004 auf alles. Die 71 eingesetzten Johanniter hätten in diesem Jahr eine Sanitätsstation errichtet, waren unter anderem mit zwei Quads, vier Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Gerätewagen und diversen Spezialanhängern in Brokeloh dabei.

Der schwerwiegendste Fall sei in diesem Jahr ein Besucher gewesen, der mit Kreislaufproblemen zu den Ersthelfern kam. Sie hätten ihn reanimieren müssen und anschließend für den Transport ins Krankenhaus gesorgt. Davon ab, berichten die Johanniter, von „meist leichten Fällen“. „Vor allem Insektenstiche, Wundbehandlungen und kleine Verletzungen“, berichtet Einsatzleiter Nils Raake. Trotz eines Besucherrekords gab es deutlich weniger Fälle als in früheren Auflagen, erläutert er: „Wir hatten auch schon bis zu 2 000 Patientenkontakte.“

Zu Johanniterrittern hat der stellvertretende Ortsbeauftragte Udo Friedmann (r.) beim „Conquest of Mythodea“ neun Kinder geschlagen. Die passenden Gewänder durften beim Team natürlich nicht fehlen. © Johanniter

Einer, der das „Conquest of Mythodea“ als Spieler und als Sanitäter kennt, ist André Schöne. Der Rettungsassistent und Krankenpfleger engagiert sich seit 1993 bei den Johannitern und mischt seit 2007 aktiv als Teilnehmer in Brokeloh mit. Seine Einsatzwoche begann mit dem Aufbau der Sanitätsstation sowie in der Einsatzleitung der Johanniter. Mit dem Start der Larp-Handlungsstränge in der Wochenmitte habe er seine persönliche Schutzausrüstung gegen eine Gewandung als „Untoter“ gewechselt. Die Conquest-Spielleitung wies ihm und rund 1 500 weiteren sogenannten Nicht-Spieler-Charakteren bestimmte Aufgaben zu, um die Geschichten voranzutreiben. Schöne empfand eigenen Aussagen zufolge vor allem die sorgfältig inszenierten Schaukämpfe – mit den besagten weich gepolsterten Waffen – als fair und rücksichtsvoll.

Johanniter-Jugend kann auf dem Mittelaltermarkt neben dem Mythodea-Areal den Ritterschlag erhalten

Nach einer vier Jahre andauernden Pause konnte die Landesbergener Johanniter-Jugend laut Pressemitteilung in diesem Jahr eine lieb gewonnene Tradition wieder aufnehmen: den Ritterschlag. Neun Kinder und Jugendliche der Ortsjugend wurden vom stellvertretenden Ortsbeauftragten Udo Friedmann – passend in ritterlicher Gewandung – zu Johanniterrittern ernannt. Das symbolische Ritual fand auf dem Mittelaltermarkt „Fantastica“ statt, der gleich neben dem Larp-Areal veranstaltet wurde.

Seit rund 15 Jahren schon nehme die Johanniter-Jugend mit ihrem Ritterschlag Anteil am fantastischen Geschehen. Sie verknüpft dabei die mittelalterlichen Aspekte des Spektakels mit der eigenen Geschichte des um 1100 gegründeten Johanniterordens. Der besteht bis heute und gründete 1952 in Hannover die Johanniter-Unfall-Hilfe. Deren Einsatz belohnten die Conquest-Veranstalter mit einer schönen Aktion: Das Publikum konnte Pfandflaschen zugunsten der Jugendarbeit der Johanniter spenden. „Diese Kooperation freut uns sehr“, betont Ortsjugendleiterin Jana Sudmann.