Einbruch am Bickbeernhof

Brokeloh - Einbrecher haben versucht, sich auf dem Bickbeernhof in Brokeloh zu bereichern. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Samstag gegen 9.15 Uhr wurde der Polizei in Stolzenau ein Einbruch in den Bickbeernhof an der Brokeloher Hauptstraße gemeldet. Nach ersten Ermittlungen müsse die Tat in der Zeit zwischen Freitag, 3. November, um 15 Uhr und den frühen Morgenstunden des Samstag geschehen sein, berichtet ein Polizeisprecher.

Nachdem die Täter eine Zugangstür zu den Fertigungs-und Büroräumen aufgebrochen hatten, drangen sie in das Gebäude ein und durchsuchten diverse Schränke sowie Schreibtische. An einem kleinen Tresor, in dem jedoch nichts aufbewahrt wurde, was sich als Beute eignen würde, scheiterten die Täter.

Die Polizei in Stolzenau bittet mögliche Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Samstag gesehen haben, sich unter Tel. 05761/92060 mit dem Kommissariat in Verbindung zu setzen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg