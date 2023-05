Kutschen im Wettstreit auf dem Rittergut Brokeloh

Von: Beate Ney-Janßen

Schwungvoll und mit Stil geht es beim Fahrturnier auf dem Rittergut in die Kurve. © Stefan Grannemann

Kutschen im Wettstreit und regionale Bewirtung wird es am Samstag, 27. Mai, von 8 bis 17 Uhr auf dem Rittergut Brokeloh geben. Zum Fahrturnier bei freiem Eintritt sind Zuschauer gerne gesehen.

Brokeloh – „Ein bisschen wie ein englischer Landschaftspark“, sagt Carsten Niemeyer mit Blick auf die riesige Wiese hinter seinem Rittergut, „nur, dass bei uns Pferde und Kühe das Gras kurz halten“. Die Wiese wird bei ihm tatsächlich vielseitig genutzt. Überwiegend von den Vierbeinern aus seiner Landwirtschaft, die allerdings Anfang August jeweils weichen müssen, um den Welten Mythodeas Platz zu machen. Dann verwandelt das weltweit größte Fantasy-Spektakel die Wiese in ein Schlachtfeld.

Korrekter Stil muss sein

Eine dritte Nutzung hat Niemeyer ebenfalls etabliert und deren Ansichten schließen den Bogen zum Landschaftspark. Wenn am 27. Mai Kutscher, Pferde und Kutschen bereits zum dritten Mal zu einem Fahrturnier antreten, erinnert deren Anblick ein wenig an Henry James-Filme – denn in diesem Wettbewerb geht es nicht nur um Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Dressur, sondern auch um Stil und Haltung.

Dort wird auch zweispännig angespannt – für Minderjährige gilt Helmpflicht © Stefan Grannemann

Kerzengerader Sitz, geschmackvoll behütet, tadellos die Jacke und der lange Rock leicht gerafft – wer antritt beim Turnier, bietet ein stimmiges Erscheinungsbild. Pferde, Ponys und Kutschen zeigen sich ebenfalls in bestem Licht. Ein Stückchen viktorianisches Zeitalter, das in Brokeloh aufzuleben scheint.

Alle seien willkommen, sich dieses Schauspiel anzusehen, sagt Niemeyer. Mit Ein- und Zweispännern, mit Dressur und Hindernisparcours und mit einer Qualifikationsprüfung zum Bundes-championat. Er selbst und seine Frau Andrea Niemeyer haben vor einigen Jahren das Fahren mit Kutschen als Hobby für sich entdeckt. Ein guter Grund für ihn, diese Turniere vorzubereiten.

Passende Kulisse für ein Fahrturnier mit Kutschen: Hinter dem Herrenhaus des Rittergutes Brokeloh lassen Carsten Niemeyer (l.) und Falko Mäkelburg (r.) das Turnier steigen. © Beate Ney-Janßen

Der zweite Grund liegt darin, dass er mit Falko Mäkelburg den letzten DDR-Meister im Zweispänner kennenlernte. Mäkelburg, der mittlerweile im Landkreis Nienburg lebt, weiß, wie der Hase läuft bei solchen Turnieren und hatte Lust, eines davon nach Brokeloh zu holen.

Perfekt soll der Tag für die Zuschauer durch die Anblicke auf der Wiese und auch durch die Leckereien am Rand des Turnierfeldes werden. Spargel-Quiche und Pfannenkartoffeln vom Hof der Landesberger Familie Backhaus, Butter- und Erdbeerkuchen von Rehburgs Bäcker Wulf und Blaubeer-Spezialitäten vom benachbarten Bickbeernhof sind dazu angetan, das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen.