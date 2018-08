Kunst, Kultur und Lebensart in alten Klostermauern

Landpartie zieht Tausende von Besuchern nach Schinna / Hüte, Antiquitäten, edle Gartenpflanzen sowie Alphornklänge und Jazz im Programm

+ Falknerin Klaudia Brommund präsentiert den 21 Jahre altern Adler Azul, der sich von Kindern gern streicheln lässt. - Foto: Seidel

Stolzenau - Von Anke Seidel. Dieses Festival für die Sinne wird Alicia so schnell nicht vergessen: Das Mädchen darf den 21 Jahre alten Adler Azul streicheln, den Falknerin Klaudia Brommund während der Landpartie in Kloster Schinna präsentiert. Horus, der Falkengott, stand Pate für ihre Präsentation mit faszinierenden Greifvögeln, die immer wieder neue Besucher in ihren Bann schlagen.